Masterchef Cemre’nin tutkusu sizi şaşırtacak

Dört aydır süren Masterchef yarışının galibi Cemre Uyanık oldu. Cemre Uyanık’ın yemek yapmak dışında bir tutkusu da anime. Anime; kendine has çizim yöntemleri ile çizilmiş Japon kökenli sanat eserlerine deniyor. İşte anime sevdası yüzünden Japonca da öğrenen Cemre Uyanık’ın hiç görmediğiniz yönleri…

Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu hayranı.

Disiplinli ve dobra duruşuıyla dikkat çeken Masterchef birincisi Cemre’nin anime tutkusu onu “Otaku” yapmış. Otaku, hayatını animeye adamış ya da anime hayranı kişiler olarak tanımlanıyor.

Instagram paylaşımlarında Cemre’nin de bir anime karakterini baz alarak onun gibi giyindiği “cosplay” hallerini de görüyoruz. Cosplay ise “costume” ve “play” kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, “kostümlü oyun” olarak kabaca çevrilebilecek bir kelimedir.

Cemre’nin anime sevdası onu Japonca öğrenmeye kadar götürmüş ve bu dil için epey çaba harcamış. Çizim konusunda da başarılı olan ünlü isim, anime karakterlerin resmini çizme konusunda da usta görünüyor.

ANİME NEDİR?

Animeye çizgi film demek yanlış olur. Kendine has çizim yöntemleri ile çizilmiş Japon kökenli sanat eserlerine anime deniyor. Japon çizim teknikleri ile çizilen çizgi romanların (manga) izlenebilir hali olan animenin her yaştan ve kültürden hayranı var. Manga çizerlerine ise mangaka adı veriliyor. Anime sektörünün Japonya’da önemli bir yeri bulunuyor.

Cemre Uyanık, Polonya’da Çağdaş Agun’dan savunma ve dövüş sanatı eğitimi bile almış.

İşte Masterchef birincisi Cemre’nin hiç bilmediğiniz halleri…