MasterChef Danilo Zanna kimdir, nerelidir?

MasterChef’te Türk halkının sevgisini kazanan Danilo şef İtalyan’dır. Türk mutfağına olan hayranlığını her fısatta dile getiren Danilo şef, program boyunca yarışmacıları motive etti. İşte Danilo Zanna hakkında detaylar…

MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna ilk kez şef olarak jüri üyeliği yaptı. İtalyan şef Danilo Zanna seyircilerin sevgisini şimdiden kazandı. Peki Danilo Zanna kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982’de İtalya Prato’da dünyaya geldi. Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu.

Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Danilo Zanna bir oğlu vardır.