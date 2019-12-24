MasterChef Ekin’in güldüren gafı

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’de finale günler kala güldüren bir an yaşandı. Programda en son yarışmaya veda eden Batuhan’ın ardından final haftasının başlangıcında yarışmacıları zorlayan üç yemek yapıldı. Alican, Ekin, Cemre ve Güzide hafta boyunca 3’er yemek yapacak. İlk final gününün sonunda jüri üyelerinden en az puanı alan Ekin 49 puan ile ilk eleme adayı olarak belirlendi. Eleme potasına giden ilk isim olan Ekin’in, günün ikinci yemeğinin sunumu sırasında yaptığı gaf şaşkınlık yarattı.

STÜDYODAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Ana ürünün havyar olduğu, ‘Venedik’ ismini verdiği bir yemek yapan Ekin, tadım öncesi “Yemeğim hassas” diyerek, şeflerden ilk sırayı kendisine vermelerini istedi. Somer şefin sorusuna heyecanlanarak “Yok hayatım” diyen Ekin, stüdyodaki herkesi güldürdü.

CEVAP GECİKMEDİ

Ekin’in güldüren gafına şef Mehmet Yalçınkaya şöyle cevap verdi: “Somer Şefe diyorum ki; bu çocuklara bu kadar şefkatli olma. Bugün ‘hayatım’ diyen yarın başka bir şey der.”