MasterChef eleme adayları kimler? Zorlu pota!

MasterChef’in son bölümünde eski yarışmacılar yeniden mutfağa girdi ve 10 bin liralık ödülü kazanmak için yarıştı. Ekrana eğlenceli görüntüler çıkarken en iyi tabağı Alican ve Yekaterina ikilisi çıkardı ve ödülün sahibi oldu. Son bölümde bir eleme oyunu daha oynandı ve eleme potasına girecek 3. isim de belli oldu. Peki MasterChef eleme adayları kimler? İşte eleme potasında yer alan iki isim…

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