MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan’ın mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef finale yaklaşırken son 5 arasına adını yazdırmayı başaran en yarışmacılardan Güzide Mertcan programın en çok merak edilen ismi. İşte MasterChef Güzide hakkında merak edilenler…

MasterChef Türkiye yarışması ile ünlenen Güzide Mertcan sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Yaşadığı villa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla konuşulan Güzide Mertcan, MasterChef’te son 5’e kalmayı başardı. Peki MasterChef güzide kimdir, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.