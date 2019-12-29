MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşındadır?

MasterChef Türkiye’nin şeflerinden Mehmet Yalçınkaya programın en sert şeflerinden biri. Yarışmacılara zor anlar yaşatan Mehmet şef aynı zamanda onların öğrenmeleri için elinden geleni yapıyor. Türkiye’nin önemli şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor…

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef programında jüri üyeliği yapıyor. Yarışmacılara karşı takındığı sert tavırlarla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Chef, zaman zaman pozitif tavırlarıyla gönül almayı ihmal etmiyor. Peki Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler…

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974’te Bolu’da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika’nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’ de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.