MasterChef şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte 2019 MasterChef şampiyonu…

MasterChef Türkiye’nin şampiyonu belli oldu! Program boyunca tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar birçok rakibini eleyerek şeflerden övgüleri ve yüksek puanları almayı başardılar. Finale kalan Cemre ve Alican, şampiyon olabilmek için 3 aşamadan geçtiler. Kıyasıya rekabetin yaşandığı son bölüm izleyicileri ekrana kilitledi. Peki 2019 MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte 2019 MasterChef Türkiye şampiyonu…

MasterChef’te merakla beklenen şampiyon belirlendi. Şampiyon sınırlı sayıda üretilen lüks bir otomobilin sahibi oldu. Final bölümünde Alican ve Cemre arasında ki puanlama birbirine çok yakındı. Şefler şampiyonun belirlenmesi için 3 aşama olacağını açıkladılar. Birinci aşamada, yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Yarışmacılara bir buçuk saat süre verildi. İkinci aşamada ise Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlı yapıldı. Puanlama sonucu Cemre 43, Alican 42 puan aldı. Son aşamada ise yarışmacılar canlı yayında imza yemeklerini yaptılar. Cemre kuzu etinden Alican ise deniz ürünlerinden oluşan bir tabak hazırladı.

2019 TÜRKİYE MASTERCHEF ŞAMPİYONU: CEMRE

BİRİNCİ OYUNUN SONUCU

Yarışmacılar uluslararası bir mutfaktan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladılar.

İKİNCİ OYUNUN SONUCU



Türk mutfağından başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlandı.

ÜÇÜNCÜ OYUN

Cemre ve Alican, kendi imza yemeklerini tamamlayıp şeflerin beğenisine sundu.

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