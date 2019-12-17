MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın kardeşi modacı çıktı

MasterChef’te yarışan ve 7 milyon TL’lik villası ile dikkat çeken Güzide Mertcan’ın kardeşi Tuğba Tokmak da ablası sayesinde tanındı.

MasterChef’te lüks villası ile dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan’ın kardeşi Tuğba Tokmak, yakın bir zamanda yarışmada ablasına eşlik edecek. Sosyal medyada yoğun bir takipçiye sahip olan Tokmak, sık sık paylaştığı pozlarla göze çarpıyor.

Ablası gibi yemeklere değil, tekstile yönelen Tokmak, bu uğurda birkaç kez iflas etti, ancak pes etmedi.

Tesettür giyiminde iki markaya sahip olan Tokmak’ın bazı pozları şöyle: