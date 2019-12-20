MasterChef’te Acun yerleri süpürdü!

MasterChef’te yarışmacıların karşısına ünlüler takımı çıktı. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Saadet Özsırkıntı’nın oluşturduğu mavi takımın kaptanı Beyazıt Öztürk oldu. Acun ise Beyaz’ın rica etmesiyle yerlere dökülenleri süpürdü.
MasterChef’te heyecan dolu anlara komik detaylar eşlik etti. Yere dökülen malzemeleri gören şefler mavi takım kaptanı Beyaz’ı uyardı. Beyaz’ın görevlendirdiği Acun Ilıcalı paspasla yerleri süpürdü.
MASTERCHEF’TE FİNAL ŞEKİLLENİYOR
Önümüzdeki hafta son 4’e kalan yarışmacılar Masterchef birincisi olmak için yarışacaklar. Güzide ve Cemre ismini finale yazdırdı. Bu akşam potadaki elenmeyen isimlerle birlikte MasterChef final kadrosu belirlenmiş oldu.