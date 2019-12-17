MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Ünlülerin katıldığı MasterChef’te son 5 heyecanı…

MasterChef Türkiye yarışmasında sona yaklaşılıyor. 5 ismin kaldığı MasterChef’e dün akşam ünlü isimler katıldı ve eleme adayı belirlendi. Peki MasterChef’te haftanın ilk elem adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın finaline kısa süre kaldı ve son 5’den gidecek isimlerin belirlenmesi ilçin haftanın ilk eleme oyunu oynandı. MasterChef’te haftanın eleme adayı Alican oldu. İşte son bölümden detaylar…
MASTECHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYI: ALİCAN
MasterChef Türkiye 16 Aralık 2019 bölümünde gecenin en kötü yemeğini yaparak eleme potasına giden ilk isim belli oldu. Alican ilk eleme adayı seçildi.
ÜNLÜLER MASTERCHEF’TE
Demet Akalın, Alişan, Okan Kurt, Buse Varol ve Hira MasterChef Türkiye’ye katıldı. Ünlü çiftler ödül oyununda şeflerin istediği menüyü zamanında yetiştirmek için ter döktü.
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde mavi takım ile kırmızı takım yarışmacılar şu şekilde oluştu;
MAVİ TAKIM: Demet Akalın – Okan Kurt, Batuhan, Cemre, Alican
KIRMIZI TAKIM: Alişan – Buse Varol, Ekin, Güzide
MasterChef’te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.
Son güncelleme: 10:49 – 17.12.2019