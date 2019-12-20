MasterChef’te kim elendi? Final yaklaşırken MasterChef’te elenen isim…

MasterChef’te format gereği son haftalarda şefler ünlülerle yarışıyor. MasterChef’te bugün ünlülerden oluşan takımda, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Saadet Özsırkıntı vardı. İşte MasterChef’in son bölümünde yaşananlar ve elenen isim…

MasterChef’te bir eleme gecesi daha geride kaldı, Ekin, Batuhan ve Alican’ın eleme potasında elenen yarışmacı olmamak için yarıştığı gecede ünlüler masası eğlenceli dakikalar yaşattı. MasterChef’te ünlüler takımında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Saadet Özsırkıntı yer aldı, Beyazıt Öztürk takımın kaptanlığını üstlendi.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te eleme yarışmasında potadaki isimler perde pilavı yaptı. Fırında hassas şekilde pişmesi gereken perde pilavını en kötü yapan isim olan Batuhan yarışmadan elendi. Alican ise son finalist oldu.

FİNAL ŞEKİLLENİYOR

Önümüzdeki hafta son 4’e kalan yarışmacılar Masterchef birincisi olmak için yarışacaklar. Güzide ve Cemre ismini finale yazdırdı. Bu akşam potadaki elenmeyen isimlerle birlikte MasterChef final kadrosu belirlenmiş oldu.