Matej Hanousek, deprem anını anlattı! “Hayatımda hiç cehennem görmedim ama..”

Türkiye’yi yasa boğan 7,7’lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis’te ağır yıkımlara neden oldu.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Spor dünyasından bir çok isim de bu felaketten etkilendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme Gaziantep’te yakalanan Çekyalı oyuncu Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Çek futbolcunun o sözleri:

‘BU BİR KATLİAM’

“Sabah 5 gibi uyandım. Hayatımda hiç cehennem görmedim ama şimdi Gaziantep’e benzediğini hayal ediyorum. Bu bir katliam…”

“Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi. Pencereden, arabalarını binalardan olabildiğince uzağa sürmeye çalışan insanların kaçtığını gördüm.”

‘HEMEN ANTRENMAN MERKEZİNE GİTTİK’

“Derhal kulüpten diğer oyuncularla birlikte antrenman merkezine gitmem gerektiğine dair birçok mesaj almaya başladım çünkü orası güvenliydi. Hamile olan eşim ve üç yaşındaki oğlumuz ile kısa sürede giyindik. Pasaportlarımızı ve en gerekli eşyaları aldık.”

‘KORKUNÇ BİR KARMAŞA’

“15 dakika sonra evden çıkmıştık. Geceyi kulübün tesislerinde geçirdik. Sabah olunca Gaziantep merkeze arabayla yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki evimize gittik. Korkunç bir karmaşa bulduk. Neredeyse her şey yerdeydi. Masa, sandalyeler, oğlumun oyuncakları…”

‘PRAG’A DÖNMEYİ PLANLIYORUM’

“Salı günü özel uçakla Ankara’ya oradan da İstanbul’a geldim. Prag’a dönmeyi planlıyorum. Şu anda ailemle birlikte güvendeyim.”