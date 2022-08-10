Matematik Köyü’ndeki kundaklamanın görüntüleri ortaya çıktı

Nesin Vakfı’nın Matematik Köyü’nde 40 dönümlük araziyi küle çeviren yangının sebebi kundaklama çıktı. Kamera kayıtlarında motosikletteki iki kişinin patlayıcı torpili zeytin fidanlarıyla dolu araziye attığı görüldü.

Nesin Vakfı’nın İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Matematik Köyü’nde zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin yaklaşık 40 dönümü, çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Nesin Vakfı, yangının kundaklama nedeniyle ortaya çıktığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

MOTOSİKLETLE PATLAYICI MADDE ATMIŞLAR

Nesin Vakfı’ndan şu açıklama yapıldı:

* Fidanlarını tohumdan yetiştirdiğimiz, ve sonra kendi ellerimizle diktiğimiz, taşıma suyla suladığımız 60 dönümlük zeytinliğimizin 40 dönümü yandı.

* Komşu çiftlikten alınan kamera kayıtlarına göre bir motosikletten patlayıcı torpil atılmış. Bizde yılmak yok! Yola devam! Paramızı bloke eden Valilik de bunu böyle bilsin: Biz her koşulda kazanırız.

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