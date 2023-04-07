Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett’ten Scream VI – Efe Teksoy Yazdı

HAYALET MASKESİ GERİ DÖNDÜ “SCREAM VI”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; korku, gerilim ve gizem kurgu türündeki “SCREAM VI” adlı filmin bilinmeyenlerini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için çözümledi.

BİR MODERN KORKU KLASİĞİ

Paramount Pictures, Spyglass Media Group, Project X Entertainment ve Radio Silence yapımı Scream VI, vizyondaki yerini aldı. Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett’in yönettiği korku türünün kült serisi Scream’in bu 6. devam halkası, ikonik seriye yeni bir soluk getiriyor. Bu defa hikaye korku filmi alt türü slasher unsuruna sadık kalsa da, dövüş sahneleri ve baş döndürücü yüksekliklerdeki olağanüstü düşüşler ve tehlikeli sahnelerle Çığlık 6’ya daha fazla aksiyon filmi estetiği getirmiş durumda. Kendini 1996 yapımı Çığlık filminin ilk hikayesi olarak tanımlayan Çığlık (2022), seriyi Sam ve Tara Carpenter’ı merkeze alarak yeniden başlatmıştı. Çığlık 6 ise, dehşet verici, keskin zekalı ve kanlı bir korku deneyimi için bazı tanıdık yüzleri yeniden bir araya getiriyor. Melissa Barrera, orijinal 1996 filminde suç ortağı Stu Macher ile birlikte Hayalet maskesini takan ilk seri katil olan Billy Loomis’in gayrimeşru kızı Sam Carpenter rolünü canlandırıyor.

FİLMİN KONUSU

Ghostface cinayetlerinden kurtulan dört kurban, Woodsboro‘yu geride bırakarak New York’a taşınır ve yeni bir sayfa açarlar. Fakat Hayalet Maskeli’nin, peşlerini bırakmaya pek niyeti yoktur.

Filmin yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosunda; Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Roger L. Jackson, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving, Hayden Panettiere ve Courteney Cox yer alıyor.

MASKENİN SOSYOLOJİSİ

Yirminci yüzyılın en etkili Amerikan sosyoloğu olarak kabul edilen Erving Goffman, Amerikan Sosyoloji Derneği‘nin 73. Başkanıydı. Toplumsal etkileşim üzerine ortaya koyduğu kavramlarla sosyoloji dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. ‘’Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu’’ adlı kitabı, Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından sosyoloji alanında 20. yüzyılın boyuna yazılmış en önemli 10. kitap olarak takdim edilir ve Amerikan Sosyoloji Derneği‘nin MacIver ödülünü almıştır. Kitap, insanların gündelik hayatta pek çok performans sergilediğini ve etkili izlenim bırakmak için çeşitli maskeler takındığımızı belirtir.

Goffman; “Düşüncelerinden emin olan, konumuyla gurur duyan veya görevini yerine getirme kaygısı taşıyan herkes trajik bir maske takar.” diyerek, onu kendisi olması için görevlendirdiğini ve insanın tüm kibrini ona aktardığını belirtir. Sosyolojik yönden Scream VI filmine baktığımızda, aslında karakterlerin (Goffman’ın kitabında bahsettiği gibi) birer sahte performans örneği sergilediğini ve metaforik anlamda maskeler taktığını görüyoruz. Özellikle içsel çatışmalar yaşayan Sam Carpenter karakteri, trajik bir maske takmakta ve iyi-kötü arasındaki yerini sorgulamaktadır.

YENİ SERİYE YENİ BİR YORUM

Çığlık, filmlerdeki çeşitli öğelere derin bir bağ kuran süper fanlar tarafından sevilen kült bir korku serisidir. Bu ikonik seriye yeni bir anlayış getirmekte, oldukça riskli bir iş. Ancak korkuyu, mizahı ve film içinde film yaklaşımını ustaca dengeleyen Scream VI, bu işi büyük bir ustalıkla kurtarıyor. Filmde; dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından birisi olan New York şehrinde, hayatta kalmak için Hayalet Maskeli katilin bile daha çok çabalaması gerektiği gösteriliyor. Serinin önceki acımasız cinayetlerle ve en yüksek ceset sayısıyla Çığlık 6’nın maskeli katili diğer Hayalet Maskelilere hiç benzemiyor. Katilin görünümünü biraz daha ürpertici yapmak için daha farklı, eski, lekeli, çatlamış maske bile kullandığı görülüyor. Avrupa Göstergebiliminin (semiyotik) kurucularından ve yirminci yüzyılın düşünce ve yazı ustası Fransız filozof Roland Barthes, Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik adlı denemelerinden oluşan yapıtında; maskenin dönemlere göre değişime uğramış olan işlevsel tarihinde, psikolojik özlerin bir metafiziği olarak kullanıldığını ve fiziksel nüansları abartılı bir biçimde sergileyerek açığa vurduğunu belirtir.

Barthes, maskenin teatral anlamda zamanla değişime uğradığından bahsediyor. Bu değişimin, korku sineması evreninde (modernize bir yorum getirilen kült film serisindeki) Ghostface’in maskesine de uğradığını ve ikonik bir hâl aldığını görmekteyiz.

META DEHŞETİ YARATMAK

Yapım tasarımcı Michèle Laliberté, Çığlık 6’yı rüya proje olarak tanımlıyor ve önceki filmleri yâd etmek için tasarım öğeleri kullanmaktan ve sürpriz yumurtalardan çok keyif aldığını söylüyor: “Bütün filmleri bizim dünyamızda birbirine bağlamak için bir sürü küçük detay eklemeye çalışmak keyifliydi.” Kostüm tasarımcı Avery Plewes Hayalet Maskeli hayranlarını en üst meta düzeye taşımada da büyük rol oynamış. Son hesaplaşmanın geçtiği sinema salonunu serideki tüm gerçek ve kurgusal Hayalet Maskeli’nin tapınağı olan gizli bir Hayalet Maskeli müzesine dönüştürülmüş. Oyuncu Melissa Barrera bununla ilgili olarak şunları söylüyor; “Olağanüstü. Filmlerin fanları olarak bizim için de içeri girip serideki ikonik anlarda yer alan objeleri ve hazineleri görmek inanılmaz ve tuhaftı. Sahnede dokuz Hayalet Maskeli mankenini görmek ise en ürpertici olanıydı. Çok kültsel.”

MASKENİN ARDINDAKİ SIR PERDESİ

Kostüm tasarımcı Avery Plewes projeye ilk katıldığında ateşli bir hayran kitlesi olan sevilen seri için, kostümler ve tasarlama konusunda ilk başlarda son derece endişeli olduğunu belirtiyor: “Hayalet Maskeli’yi tasarlamak şaşırtıcı bir şekilde çok zor oldu. Çünkü sadece siyah bir pelerin diye düşünüyorsunuz. Ama kamerada ürpertici bir boşluk yaratmak çok önemliydi. Orijinal filmde çok zekice olan ve diğer filmlerde de devam eden bir şey de pelerinde parıltı olması. Kamerada doku ve boyut yaratmak için kullanılmış. Çünkü genelde filmde siyah gördüğünüzde siyah bir delik oluşturur. Çoğu kişi bunu fark etmez ama elbette fanlar biliyordu.”

Plewes, fanlara gönderme olarak da pelerin tasarımına küçük bir meta detay eklemi. İki tarafında da üç püskül eklemiş. “Altıncı film için altı tane. Sonra arkasına da farklı bir parıltı taşıyan ikinci katmanı ekledik. Böylece daha fazla alan kaplıyor. İki tarafta da altı zincir var.” Ünlü kostüm tasarımcısı ayrıca Hayalet Maskeli maskesini de modifiye etmek zorunda kalmış. Hem korkutucu hem de eğlenceli bulduğu bir süreç olmuş. Maskelerin 1996 civarından kalma olmalarına rağmen eski görünmeleri gerekiyormuş. “Yapımcılar maskenin çatlamış olmasını ama yine de en çok tanınan, klasik Hayalet Maskeli maskesinin görüntüsünü korumasını istemişler. Parlak yüzeyin soyulduğu kırık oyuncak bebek, porselen bebek kafalarına bakmaya başladım. Yapmamız gereken birkaç maske vardı. Üzerlerinde görmek istediğimiz küçük detayları belirledik ve oradan çalışmaya başladık. En çok takılan çatlamış maske en ürkütücü ve en fazla boyutu ve dokusu olan maskeydi. Açık ve koyu vurgular ekledik.” Hayalet Maskeli ilk olarak Fun World Div., Easter Unlimited Inc. tarafından tasarlanan isimsiz, seri üretim maske olarak çıkmış. Yıllar içinde Fun World ikonik maskenin farklı versiyonlarını yapmış ve eskitilmiş Hayalet Maskeli Zombi Maskesi de dahil olmak üzere global olarak korunmaya alınmış. Plewes, bnunla ilgili şunları söylüyor; “Çığlık 6’da kullandığımız versiyonda Fun World’ün eski Hayalet Maskeli maskesi çalışması üzerine çatlaklar, renk solmaları eklemek istedik.”

SCREAM VI

Montreal’de lokasyonlarda, stüdyolarda çekilmiş olan Scream 6’ta geçiyor. Mekan olarak küçük bir kasabadan büyük bir metropole geçmek demek serinin önceki filmlerindeki görünümün ve duygunun değişmesi anlamına geliyor. Bunun büyük bir bölümü de, tehlikenin her yerden çıkabileceği telaşlı bir yeri anlatmayı içermiş olması demek. Bu da, seyir zevkini bir üst seviyeye taşıyor.

Korku, gerilim ve gizem türündeki Scream VI, kült korku serisine farklı ve modernize bir yorum getirerek izleyiciye dehşet dolu bir macera sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

KAYNAKÇA

Roland Barthes, Görüntünün Retoriği Sanat ve Müzik, çev. Ayşenaz Koş & Ömer Albayrak, İstanbul: Yapı Kredi yayınları, 2017

Erving Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, İstanbul: Metis yayınları, 2020