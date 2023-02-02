Mauro Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor

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Alaturka Online
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Mauro Icardi atıyor, Aslan yıkılmıyor… Galatasaray, kendi evinde 2 kez geriye düştüğü gecede golcüsüyle geri döndü, ellerini ovuşturan rakiplerini bir kez daha hüsrana uğrattı. Devreye 2-1 yenik durumda giren Sarı-Kırmızılılar’da sahneye çıkan Icardi, 60’ta penaltıdan durumu eşitlerken 83’te ise Galatasaray’ı zafere taşıdı.

Bu sezon Süper Lig’de 5 kezle en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Mauro Icardi, daha fazla gol pası verdiği son sezonu 2016-17’de Inter formasıyla 8 kezle geçirmişti. Dün Sarı-Kırmızılı formayla 8. kez fileleri havalandıran Icardi, aynı zamanda takımının da Gomis’le beraber en golcü oyuncusu.

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