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29 Nisan 2023
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Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde telafi peşinde

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Galatasaray’ın sezon başında PSG’den kiraladığı dünya yıldızı Mauro Icardi, kısa zamanda Süper Lig’e damgasını vurmayı başardı ve artık takımını şampiyonluğa taşımayı hedefliyor. Özellikle büyük maçlardaki performansıyla parmak ısırtan ve Aslan’ın zirveye ambargo koymasını sağlayan Arjantinli süperstar; lige şampiyonluk ümidiyle giren Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi rakiplerin hiçbirini boş geçmedi. Bu 4 rakibe karşı ligde 1’er kez forma giyen 30 yaşındaki santrfor; 2’si Beşiktaş’a, 2’si Trabzon’a, 1’er tanesi de Fener ve Başakşehir’e olmak üzere 6 gol atmayı başardı.

DERBİDE TELAFİ PEŞİNDE

Son Karagümrük sınavına sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde başlayan, işler kötü gidince oyuna giren ancak kaçırdığı penaltı nedeniyle hayal kırıklığı yaratan Mauro Icardi, Beşiktaş deplasmanında o kötü vuruşu da telafi etmenin peşinde.

ARKADAŞLARINA SÖZ VERDİ

Sakatlığını tamamen atlatan Güney Amerikalı futbolcu, idman performansıyla teknik ekibin yüzünü güldürmeyi başardı. Gomis’in tüm takıma verdiği yemekte söz alan yıldız golcü, Beşiktaş deplasmanında galibiyet için elinden gelenin fazlasını yapacağına dair arkadaşlarına da söz verdi.

Galatasaray’ın en kritik maçlarında sahneye çıkan Icardi, Beşiktaş deplasmanında da takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak olan zafere golleriyle katkı vermek istiyor.

CİM BOM MÜJDEYİ AÇIKLAMAYI HEDEFLİYOR

Galatasaray Yönetimi de derbi zaferlerine damgasını vuran Icardi ile yola devam edebilmek için PSG Kulübü’yle görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli futbolcunun da Galatasaray’da kalmak istemesi süreci hızlandırırken, Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden müjdeyi taraftara açıklamayı hedefliyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Icardi geçtiğimiz günlerde Fransız gazetelerine verdiği röportajda, İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve transferde önceliğinin kesinlikle Galatasaray olacağını dile getirmişti.

Alaturka Online
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