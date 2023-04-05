Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! 600. gol…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, evinde Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, yarı finalde Ankaragücü’nün rakibi oldu.

Aslan’ın kupa yolu

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası’na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor’u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra 4. turda Ofspor’u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir 3. kez yarı finalde

Galatasaray’ı kupanın dışına iten Başakşehir yarı finalde Trabzonspor’u eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir-Ankaragücü arasındaki yarı final ilk maçı 4-5 veya 6 Nisan’da İstanbul’da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 25-26 ve 27 Nisan’da Ankara’da yapılacak. Turuncu Lacivertliler ayrıca 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarından sonra 3. kez kupada yarı finale yükseldi.

31 bin 629 taraftar izledi

Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 31 bin 629 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Galatasaray’ın 600. golü Mauro Icardi’den

Müsabakanın 51. dakikasında Sarı Kırmızılılar’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti.

Siftahı Servet Çetin yapmıştı

2011 yılı ocak ayında ilk resmi maç oynanan bu statta ilk golü Servet Çetin atmıştı. Nef Stadyumu’nda 50. gol Johan Elmander’den, 100. gol Didier Drogba’dan, 150. gol Wesley Sneijder’den, 200. gol Hakan Balta’dan, 250. gol Selçuk İnan’dan, 300. gol Yasin Öztekin’den, 350. gol Sinan Gümüş’ten, 400. gol Eren Derdiyok’tan, 450. gol Ryan Babel ve 500. gol Jesse Sekidika’dan geldi.

Türkiye Kupası’ndaki ilk golü

Galatasaray’da takımının ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içine sağ tarafından Nicolo Zaniolo’nun pasında ön direkte bulunan Icardi, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece Türkiye Kupası’ndaki ilk golünü attı. Spor Toto Süper Lig’den de 9 golü ile bulunan Icardi, bu sezonki gol sayısını da 10’a çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.