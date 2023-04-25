Mauro Icardi istedi, Galatasaray’ın gündemine girdi! Transferde çarpıcı gelişme…

Süper Lig’de şampiyonluk hedefine kitlenen Galatasaray, Fatih Karagümrük’e puan kaybetmesinin ardından takipçisi Fenerbahçe’nin de İstanbulspor engeline takılmasıyla rahat bir nefes aldı. Lig yarışı büyük bir heyecanla devam ederken bir yandan da bu sezonun kadro yapılanmasıyla alkışları toplayan Sarı-Kırmızılı yönetim uzun süredir de gelecek sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyordu.

Gelecek sezon 3 kulvara geniş kadro

Bu sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızlara imza attırarak sükse yapan Cim Bom gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için planlamalarına devam ediyor. Geniş bir kadro ile yeni sezona girmek ve Avrupa, lig, kupa olmak üzere 3 kulvarda da iddialı olmak isteyen Aslan listeye artık şekil vermeye başladı.

İhtiyaç ve fırsat transferleri…

Uzun süredir teknik direktör Okan Buruk ve scout (oyuncu izleme) departmanıyla görüşmeler yapan yönetim ihtiyaç ve fırsat transferleri üzerinde duruyor. Bu doğrultuda kadronun güçlenmesi ve alternatiflenmesi kapsamında operasyon sürerken Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bu sürpriz ismi de Cim Bom’un Arjantinli süperstarı Mauro Icardi’nin önerdiği iddia edildi.

Fransızlar, Icardi kalacak gözüyle bakıyor

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Icardi hem PSG’den takım arkadaşı hem de vatandaşı Leandro Paredes’i yönetime önerdi. Radio France’ın haberinde, Mauro Icardi’nin gelecek sezon da Galatasaray’da devam etme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekilirken 30 yaşındaki golcünün, 28 yaşındaki Paredes’le Sarı-Kırmızılılar’da yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.

Juventus’un opsiyonu var

Arjantinli oyuncunun, sezonu Juventus’ta kiralık geçiren Paredes’in, Cim Bom’a büyük katkılar sağlayacağını düşündüğünü de yönetime ilettiği kaydedildi. Haziran ayında PSG’ye geri dönecek olan tecrübeli ön libero için Juventus’un da bonservisini alabilmek adına opsiyonu bulunuyor.

İspanyollar da takipte

Eğer Çizme ekibi bu opsiyonu kullanmaz ve Okan Buruk onay verirse yönetimin resmen düğmeye basacağı da gelen haberler arasında. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Leandro Paredes için birkaç İspanyol ekibinin de istekli olduğu dile getiriliyor.

Bu sezon istikrarlı oynadı

Tecrübeli orta saha Paredes bu sezon 31 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan 28 yaşındaki orta saha, Arjantin Milli Takımı’yla da bu zamana kadar 52 karşılaşmada görev yaptı ve 4 kez rakip fileleri sarstı.