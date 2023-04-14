Mauro Icardi muhteşem döndü! Radamel Falcao’dan sonra bir ilk…

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları müsabakaya göre 11’de 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo’nun yerine Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica’ya görev verdi.

SAKATLIĞINI ATLATTI, İLK 11’DE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına 11’de başladı. Bardakcı, Başakşehir ile oynanan kupa maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Kayserispor müsabakasında görev aldı.

Galatasaray, Kayserispor mücadelesine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

NEF STADI KAPALI GİŞE!

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

MAURO ICARDI FIRTINASI!

Süper Lig’de 3 haftadır gol atamayan Mauro Icardi, suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti. 10 gol, 7 asistle Aslan’ın en skorer ismi olan Arjantinli forvete Kayserispor maçında Rashica-Mertens-Kerem üçlüsü destek verdi. Zaniolo, yedek kulübesine çekilirken Kayserispor maçına muhteşem başlayan Galatasaray’da Icardı fırtınası esti.

RADAMEL FALCAO’DAN SONRA BİR İLK!

18. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun rakip defans arkasına şık pasında topla buluşan Icardi, önce Dimitrios Kolovetsios’u çalımladı, ardından yerden sert bir şutla Sarı Kırmızılı ekibi 1-0 öne geçiren golü attı. Arjantinli golcü, Radamel Falcao’dan (10; 2019/20) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

ASİST ICARDI, GOL RASHICA! TARAFTARI ÖNÜNDE İLK GOL…

Maça çok iyi başlayan Galatasaray, 6 dakika sonra farkı 2’ye çıkardı. Icardi’nin harika pasında topla buluşan Rashica, topu sürdükten sonra uzak köşeye sert bir şut gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kosovalı hücumcu, Nef Stadı’nda ilk kez gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

PENALTIDA HATA YAPMADI

Rüzgarı arkasına alan Cimbom’da sahne yeniden Mauro Icardi’nin… Kerem Aktürkoğlu’nun Mensah’ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı kazanan Galatasaray’da topun başına geçen yıldız golcü, hata yapmadı. Kaleci Bilal’i avlamayı başaran Arjantinli, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.