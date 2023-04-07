Mauro Icardi’den Arjantin basınına Galatasaray sözleri

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor. Sezon başında bir çok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, PSG’den Mauro Icardi’yi kiralık olarak transfer etti.

Sezon başından beri Galatasaray forması ile çıktığı maçlarda dikkat çeken Icardi, taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. Arjantinli yıldız Icardi, TNT Sports’a verdiği röportajda dikkat çeken itirafta bulundu.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEDİ

Galatasaray sezon başında forvet hattına Mauro Icardi’yi dahil etti. Paris Saint Germain’de mutsuz olan Arjantinli santrfor, satın alma opsiyonu maddesi olmadan sarı-kırmızılılara kiralandı.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin kiralanması konusunda Paris Saint Germain’e herhangi bir bedel ödemedi. Süper Lig devi oyuncunun sezon sonuna kadar alacağı maaşın 750 bin eurosunun ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmişti.

GALATASARAY’DA KENDİNİ BULDU

PSG’de Neymar, Messi ve Mbappe’nin gerisinde kalan Mauro Icardi sezon başında Galatasaray’a kiralık olarak transfer oldu. Arjantinli yıldız PSG’de geçirdiği kötü sezonun izlerini Galatasaray’da attı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.

NEF STADYUMU’NDAKİ 600. GOL ICARDİ’DEN

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti.

‘SABIRSIZLANIYORUM’

TNT Sports Argentina’ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve İstanbul’da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, “Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain’e geri dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var” dedi.