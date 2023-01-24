Mauro Icardi’den Galatasaray’a müjde!

Galatasaray ‘da ocak ayı Divan Kurulu toplantısı yarın saat 13.30’da Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda başlayacak. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Gündüz Kılıç Futbol Akademisi’yle ilgili üyelere yapılması planlanan sunum olacak. Ardından kulüp üyeleri kürsüye çıkarak camiayı ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında açıklamalar yapacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de toplantıda yer alacağı bildirildi.

Nelsson’dan iyi haber

Uzun bir aranın ardından Antalyaspor maçına tam kadro giden Aslan’da savunmada alarm verildi. Akdeniz ekibi ile oynanan mücadelenin son saniyelerinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı, cezalı duruma düştü. Yani Aslan 3 puan kazansa da başarılı stoperini kaybetti. Milli oyuncunun partneri Victor Nelsson’un ise ayağında bir problem olduğu öğrenildi. Danimarkalı stoperin durumu, ayağında ve el parmağında bir sorun oluşmuştu. Ancak yapılan tetkikler sonrasında yıldız oyuncunun, gelecek hafta oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyebilmesinde bir problem olmadığı öğrenildi.

Ross’un yerine yabancı stoper

Abdülkerim ve Nelsson dışında garanti gözüyle bakılan bir stoperi daha olmayan Galatasaray’da bir transfer de bu bölgeye yapılacak. Önceliğin yabancı isimlerde olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar beklenen katkıyı veremeyen, yaşadığı sakatlık sonrası geri dönen Mathias Ross’un sezon sonuna kadar bir başka kulübe kiralanması gündemde. Danimarkalı savunmacının yerine yabancı bir stoper transfer etmeyi planlayan SarıKırmızılılar’da girişimler başlamış durumda.

Öncelikli hedeflerden biri

Galatasaray formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve takımın zirvede yer almasında önemli pay sahiplerinden biri olan Mauro Icardi, Cim Bom’un transferdeki öncelikli hedeflerinden biri. Sezon başında PSG’den kiralanan Arjantinli yıldızın bonservisi almayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, Fransız kulübünü ikna etmeye çalışacak.

38 golün 10’una katkı

Spor Toto Süper Lig ‘de oynadığı son dokuz maçta dokuz galibiyet alan Galatasaray, zirvedeki yerini korurken, Arjantinli golcü Mauro Icardi performansıyla dikkatleri çekiyor. Yıldız oyuncu son olarak Antalyaspor karşısında alınan üç puanda da başroldeydi. 0-0 tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu’nun ortasına çok iyi yükselen Arjantinli golcü kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Süper Lig’de Galatasaray formasıyla dokuz maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, altı kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapmayı başardı. Mauro Icardi, Galatasaray’ın ligde attığı, 38 golün 10’una doğrudan katkı vermiş oldu.

Performansı dünyada yankı buluyor

Avrupa ve Güney Amerika basını, Mauro Icardi’nin Galatasaray’da gösterdiği performansı dikkatle takip ediyor. Yıldız oyuncunun ülkesinde yayın yapan Bolavip Argentina, Icardi için; “Galatasaray’da Icardi, her şeyi alt üst ediyor. 10 maçta altı golü ve iki de unutulmaz gol sevinci var” ifadelerini kullandı.

‘Galatasaray taraftarının kalbini kazanıyor’

Arjantin’den yayın yapan La Nacion da yıldız golcüye geniş yer verdi. “Mauro Icardi attığı goller ve mimikleriyle Galatasaray taraftarının kalbini kazanıyor” başlıklı haberde, PSG taraftarlarıyla soğuk bir ilişkisi olan Icardi’nin Türkiye’de tam aksine Galatasaray taraftarlarıyla arasının çok iyi olduğuna değinildi. Noticias Argenitas ise, Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 ile geçtiği karşılaşmaya yer verirken, Icardi’nin galibiyettte önemli bir rol oynadığını aktardı.

Fransız basını da Icardi’ye yer verdi

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Parisien’de Mauro Icardi’nin Türkiye’deki performansının okuyucularına aktardı. “Galatasaray’da gelişti, Icardi gol atmayı asla bırakmıyor” başlıklı haberde, Arjantinli yıldızın Türkiye’de küllerinden yeniden doğduğu tanımlaması yapıldı.

Gazetede yer alan haberde, “PSG’den ayrıldıktan sonra değişen Maoru Icardi, Türkiye’de gerçek bir cennette gibi yaşıyor” ifadelerine yer verildi.

Süreci kolaylaştırıyor

Icardi’nin Galatasaray hakkındaki pozitif düşünceleri, süreci bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Birçok Avrupa ve ABD kulübünden transfer teklifleri alan 29 yaşındaki santrforun, yönetimle yaptığı son görüşmede, “PSG’den ayrılırsam önceliğim Galatasaray olur. Burada çok mutluyum. Kulüplerin anlaşması benim için yeterli” dediği öğrenildi.

Devlerin iştahını kabartmadan…

Icardi’nin bu sözleriyle, Galatasaray’ın bonservis girişimleri daha da sıklaştı. Süper Lig’de şu ana kadar 9 maçta 6 gol 4 asistle oynayan ve çok daha fazlasını yapacağının sinyallerini net şekilde veren Icardi’nin, Avrupa devlerinin iştahını daha fazla kabartmadan geleceğini garantilemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta PSG yönetimiyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Kiralık anlaşmasından önce kapıyı 30 milyon Euro’dan açan Fransız kulübünün, 15-20 milyon Euro bandına gelmesi, Galatasaray cephesinde pozitif bir gelişme olarak görülüyor.

12-13 milyona bitebilir

Sarı-Kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur’un kişisel katkılarıyla bu transfer için 15 milyon Euro gibi ciddi bir bütçe ayırmıştı. Bir süredir nabız yoklayan Timur’un, bu transferi 12-13 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle halledebilme ihtimalini ortaya çıkardığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi işte bu fırsatı kaçırmamak için aceleci davranıyor. Kulübe yakın kaynaklar, gelecek hafta sonuna kadar Icardi transferinde ciddi gelişmeler yaşanabileceğine dair görüş belirtiyor.

Metin Karabaş