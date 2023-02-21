Mauro Icardi’den Galatasaray’a transfer yanıtı

TARAFTARLARI ENDİŞELENDİREN YANIT

Öte yandan Icardi ile de görüşme halinde olan Galatasaray yönetimi yıldız isim için tüm şartları zorlamaya hazırken, oyuncu tarafından konuyla alakalı ilk kez net bir yanıt gelirken, gelen bu haber Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli endişelendirdi.