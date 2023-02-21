Mauro Icardi’den Galatasaray’a transfer yanıtı

Süper Lig’e verilen arada Galatasaray ara transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un özel talimatıyla bizzat hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim kadroda yer alan kiralık isimlerin de bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor.
TRANSFERDE ÖNCELİK ONUN
Galatasaray’ın Fransız devi PSG’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılı formayla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, transferde en öncelikle isim.
TARAFTARIN ÇOK SEVİYOR
Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Galatasaray yönetimi Mauro İcardi’yi takımda tutmak için menajeriyle görüştü. Arjantinli forvet henüz kararını vermediğini bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Icardi, Fransız takımına dönmek istemiyor.
TARAFTARLARI ENDİŞELENDİREN YANIT
Öte yandan Icardi ile de görüşme halinde olan Galatasaray yönetimi yıldız isim için tüm şartları zorlamaya hazırken, oyuncu tarafından konuyla alakalı ilk kez net bir yanıt gelirken, gelen bu haber Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli endişelendirdi.
ŞARTLAR ZORLANACAK
30 yaşındaki yıldızın önceliği İtalya Serie A’da oynamak. Eğer italya’da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak. Galatasaray yönetimi takımla ve taraftarla iyi bir uyum yakalayan Mauro Icardi için şartları zorlayacak.
ICARDI İÇİN BONSERVİS PLANI
Sezon sonu Nelsson, Torreira ve Sacha Boey’e gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmzılı yönetim, bu oyuncuların satışından elde edeceği parayı Icardi’nin bonservisini almaya kullanacak. Sezon başında PSG’den kiralanan Mauro Icardi 13 resmi maçta 9 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.