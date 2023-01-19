Mavi bayraklı Gümüşlük Koyu’nda atık su eylemi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı cennet koylardan mavi bayraklı Gümüşlük Koyu’nun yıllardır arıtma tesisinden Demirciler Deresi’nden bırakılan binlerce ton atık su nedeniyle cehenneme döndüğünü açıklayan STK’lar yaşanan durumu protesto etti.

Gümüşlük Forumu, Bodrum Kent Konseyi, Koyunbaba Çalışma Grubu ve TMMOB İlçe Koordinasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte Gümüşlük Koyu’nda basın açıklaması yapıldı.

“GÜNDE 10 BİN METREKÜP ATIK SU DENİZE BOŞALTILIYOR”

Gümüşlük Forumu ve Kent Konseyi adına açıklama yapan Bige Karan günde 10 bin metreküp atık suyun dereler aracılığı ile cennet koya bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

“Gümüşük koyları kapalı ve alçak koylardır. Buraya her gün bırakılan binlerce ton atık suyun arıtılmış dahi olsa denize bırakılmaması konusunda yıllardır mücadele veriyoruz. En son geçtiğimiz ekim ayında yaptığımız toplantıda konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili çekincelerimizi ve topladığımız 1200 imzalı dilekçeyi dikkat almayarak durumu düzeltme yolunda adım atamayacaklarını belirttiler.

Yani koyu, koyda yaşayan canlıların geleceğini ve insan hayatını riske atmaktan çekinmediler. Halkın taleplerini göz ardı eden tek yanlı böyle bir davranışı onaylamıyor ve kabul etmiyoruz. Kapasitesi arttırılan arıtma tesisi ile plajlarda yer alan terfi istasyonlarının Gümüşlük Koyu’na, Çukurbük ve Koyunbaba plajlarına, bölge halkına kıyı işletmelerine ve Gümüşlük ekonomisine telafisi mümkün olmayan bir yıkım getirecektir. Benzer bir tesise bölgemizde ihtiyaç vardır.

Ancak ÇED kararı alınmış ilk proje olan Turgutreis arıtmasına öngörülemeyen nedenlerden dolayı bağlanamamasından burada yaşayan halk ve deniz canlıları sorumlu değildir ve bu nedenle cezalandırılamaz.”

“DENİZ CANLILARI BİRER BİRER ÖLÜYOR”

Gümüşlük mahallesinde yaşayan sualtı arkeoloğu Korcan Kayacan ise yılın 12 ayı bölgede dalış yapması nedeniyle atık suların bırakılmaya başlandığından bu yana deniz dibindeki faunanın nasıl etkilendiğini gözlemlediğini belirterek “Burada doğdum büyüdüm. Denizin dibinde neler olduğunu çok iyi biliyorum. Örneğin atık suların denize bırakılmaya başlandığından bu yana fauna değişti. Denizin oksijeni olan poseidon çayırları yok olmaya, ölmeye başladı. Dev deniz kabuklusu pinalar ölmeye ve çürümeye başladı. Kısacası her gün denize bırakılan binlerce ton atık su nedeniyle deniz dibinde yaşam kalmadı. Ege ölüyor. Bunun yansıması mutlaka insanların sağlığında da görülecektir” diye konuştu.

“BEN YAPTIM OLDUM ANLAYIŞI İLE DEVAM EDİLEMEZ”

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Mustafa Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “TMMOB Bodrum İKK olarak, Turgutreis İleri Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi ile ilgili çekincelerimizi, önerilerimizi Muski Genel Müdürü dahil olmak üzere ilgili idarelere defalarca ilettik. Ancak tüm çabalarımız cevapsız kaldı. Bu arıtma ve kanalizasyon projesinin yaratacağı çevresel sorunlar dikkate alınmadan ‘Dünya Bankası Finansmanı’ perdesinin arkasına gizlenerek ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile Israrla sürdürülmeye devam ediyor. İKK olarak bir kere daha belirtmek isteriz ki, bu arıtma ve kanalizasyon projesi bu havza için gereklidir ve biran önce tamamlanarak denize arıtılmamış atık su deşarjına ivedilikle son verilmelidir. Ancak yapılmakta olanla, kaş yapayım derken göz çıkartmaya benzer bir durum yaşanmaktadır” dedi.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası eylemciler alkışlı protesto ile açıklamalarına son verdi.