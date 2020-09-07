“Mavi Bir Gökyüzü İçin Temiz Hava Günü” kutlandı

ANKARA (AA) – Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararla tüm dünyada 7 Eylül tarihinde kutlanan "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" etkinlikleri, Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AA muhabirine, BM'nin ilan ettiği, dünyada ilk defa kutlanan "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü"ne ilişkin açıklama yaptı.

Temiz Hava Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 81 ilin üst düzey çevre teşkilatlarının katılımıyla online düzenlenecek "Temiz Hava Özel Oturumu" gerçekleştireceklerini aktaran Birpınar, hava kalitesinin önemini hatırlatan ve insan sağlığının korunması adına daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan bu günü önemsediklerini belirtti.

Çevre meselesinin aynı zamanda önleyici bir hekimlik hizmeti olduğunu vurgulayan Birpınar, "Çevreye ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar az hastalık olur." dedi.

Çevre denilince akla "hava, su ve toprak" geldiğini ifade eden Birpınar, şunları kaydetti:

"Bunları korumamız gerekiyor. Temiz hava, temiz su ve verim alabileceğimiz temiz toprak gerekiyor. Gelecek nesillere de bunları sağlıklı bir şekilde bırakabilmemiz gerekiyor. Kalkınacağız, büyüyeceğiz, sanayimiz gelişecek ama bunlardan çok daha önemlisi gelecek nesillere nefes alabilecekleri temiz hava, içebilecekleri temiz su ve verim alabilecekleri temiz toprağı bırakabilmek. Dünyanın yeni trendi, yeni modeli sürdürülebilir kalkınma yani havayı, suyu, toprağı temiz bırakarak kalkınmayı başarmamız lazım. Bunların içinde en önemlisi de hava meselesi. Burada siz havayı kirlettiğiniz zaman belki 5 dakikada Yunanistan'a gidiyor, 10 dakikada İtalya'ya gidiyor…"

Bir bölgedeki hava kirliliğinin tüm dünyayı etkilediğine dikkati çeken Birpınar, "Çevre meselesi global bir mesele, ortak problem ve ortak çözümlerin bulunması gereken bir mesele, onun için beraberce hareket edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

BM çatısı altında "çevre" konusunda ortak hareket edilebildiğini vurgulayan Birpınar, ülkelerin kendi çıkarları, uluslararası çıkarlar ile gelecek nesillerin çıkarları konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

– CityAir projesi ile hava kirliliğinin kaynağına iniliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın 2 yıldan bu yana yürüttüğü Şehirlerde Hava Kalitesinin Artırılması ve Kamuoyu Farkındalığı Projesi olan CityAir ile hava kirliliğinin kaynağını sokak sokak arayıp tespit ettiklerini aktaran Birpınar, kirliliğin kaynağının fabrika atıkları ve doğal gazın kullanılmaması gibi nedenlerle olabildiğini kaydetti.

Projenin 31 ili kapsadığını söyleyen Birpınar, illerin temiz hava kalitesi eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye'de bütün şehirlerin temiz hava planlarının tamamlandığına değinen Birpınar, birçok yerde hava kirliliğini ölçen istasyonlar kurduklarını, verileri online olarak aldıklarını aktardı.

Bakan Yardımcısı Birpınar, hava kirliliğinden ölenlerin sayısının dünyanın mücadele ettiği Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerden daha fazla olduğuna işaret etti.

Hava kirliliği haritaları hazırladıklarını, bu haritalara bağlı olarak da kirliliğin kaynağına indiklerini bildiren Birpınar, "CityAir Projesi, hava kalitesi alanında kamuoyu farkındalığını artırma projesidir." dedi.

– "Temiz Hava Özel Oturumu" düzenlendi

Birpınar, açıklamanın ardından online düzenlenen "Temiz Hava Özel Oturumu"na katıldı.

CityAir Projesi ve Temiz Hava Günü'nün önemine ilişkin açıklama yapan Birpınar, hava kalitesinin iyileştirilmesi hedefi doğrultusunda kirliliğin kaynağında kontrolüne yönelik çalışmaların sanayi, ısınma ve ulaşım sektörü özelinde sürdürüldüğünü belirtti.

BM Çevre Programı (UNEP) Avrupa Bölgesi Bruno Pozzi, Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar, temiz hava konusunda yürütülen eylem planları ve temiz havanın pandemi açısından önemi hakkında bilgi verdi.