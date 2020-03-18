Mavi’den Corona virüsü tedbiri: Faaliyetlere ara veriliyor

Mavi tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz.

* Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık.

* Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.

* Birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle…

İLGİLİ HABER Boyner ve YKM Corona nedeniyle mağazalarını kapatıyor! İLGİLİ HABER İpekyol Corona nedeniyle faaliyetlerine ara veriyor!