Mavi’den Corona virüsü tedbiri: Faaliyetlere ara veriliyor

Mavi tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz.
* Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık.
* Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.
* Birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle…