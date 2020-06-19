Max Kruse ayrılığının perde arkasında yaşananlar…

FENERBAHÇE’NİN gündemi akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamayla değişti. Resmi internet sitesinden, Max Kruse’nin kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi. Açıklamada, “Futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcumuz yoktur. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacaktır” denildi.

Özetle; alacakları nedeniyle kontratını fesheden Alman futbolcu konusunda Fenerbahçe, dava açacak. Oyuncu ise mevcut alacaklarına ek olarak kalan iki sezonluk kontratının karşılığı olan 5 milyon Euro’yu da almaya çalışacak. Kararı FIFA verecek.

ÜÇ AYLIK BORÇ VAR AMA…

FENERBAHÇE’DE takıma son ödeme şubat ayında yapıldı. Futbolculara mart, nisan ve mayıs ayı hak edişleri verilmedi. Söz konusu dönem, kulüplerin ödeme alamadığı pandemi arasına denk geliyor.

%15 İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

KRUSE, yönetimin kendisine sunduğu ve özetle yüzde 15 indirimi hedef alan formülü benimsemedi. Alacaklarının tamamı için kulübe ihtarname çekti. İddiaya göre “Paramı almadan oynamam” dedi.

EMRE İLE TARTIŞMA YAŞADI

Disiplinsiz tavırları takım içinde sıkıntı yarata Max Kruse, son olarak kaptan Emre Belözoğlu ile tartıştı. Alman orta saha oyuncusunun, kendisini ikaz eden Emre’ye, “Sen futbolcu musun, yönetici misin” karşılığını verdiği öne sürüldü.