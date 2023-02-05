Maxi Gomez başladı, Mauro Icardi bitirdi! (ÖZET) Galatasaray-Trabzonspor maç sonucu: 2-1

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Süper Lig’de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul’da oynandı, Lider Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturdu. AVAR’da ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy bulundu.

Maxi Gomez başladı, Mauro Icardi bitirdi

Maça çok iyi başlayan ve henüz 12. saniyede Maxi Gomez’in golüyle öne geçen Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı. 18. dakikada Dries Mertens’le eşitliği yakalayan Galatasaray, 53. dakikada Mauro Icardi’nin penaltıdan attığı golle skor üstünlüğünü eline aldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Puan farkı 9’a çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle 3 puanı kaparak üst üste 12. galibiyetini aldı, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9’a çıkardı.

Deplasman kabusu

Hatayspor mağlubiyeti sonrası evinde Antalyaspor’u 2-0’la geçerek moral depolayan Abdullah Avcı’lı Trabzonspor ise deplasmandaki kötü gidişatını zorlu maçta durduramadı. Son 6 maç deplasmandan sadece 2 puan çıkarabilen, üst üste 4 mağlubiyet alan Fırtına, 38 puanla 6. basamakta kaldı.

15 maçlık galibiyet serisi!

Galatasaray, 11’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi ile Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14’e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı. Ligdeki en uzun seri Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılarak Süper Lig’de üst üste 12. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılılar, böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale etti. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.

İç sahada bambaşka

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 11. maçına çıktı, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu’nda oynadığı son 7 lig maçından da galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar:

GOL | 1′ Maç golle başladı. Lucas Torreira’nın kısa düşen pasında topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Maxi Gomez’e pasını aktardı. Boş kaleye topu ağlara yollayan Uruguaylı forvet, henüz 12. saniyede takımını öne geçirdi.

Maxi Gomez, Trabzonspor’un Süper Lig tarihinde Galatasaray filelerine en erken gönderdiği golü atan isim oldu.

3′ Baskıyla ön alanda topu kapan Trabzonspor, ikinci gole çok yaklaştı. Abdülkadir’in arka direğe gönderdiği topu Gomez kontrol edemedi.

12′ Bakasetas’ın ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

13′ Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem’in çevirdiği topu Icardi, ceza sahası önünde kontrol etti, boş durumdaki Oliveira’yı gördü. Portekizli orta sahanın gelişine yerden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

GOL | 18′ Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına gönderdiği topu Icardi iki hamleyle Mertens’e bıraktı. Belçikalı yıldızın çaprazdan düzgün vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

Galatasaray’a eşitliği getiren Dries Mertens, Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı.

20′ Eren Elmalı ve Victor Nelsson, orta alanda yaşadıkları tartışma nedeniyle sarı kart gördüler.

26′ Trabzonspor etkili geldi. Lahtimi’nin sağ çizgiden içeri çevirdiği topta son anda araya Sacha Boey girdi.

29′ Mertens’in penaltı noktasına çevirdiği topa Icardi koşu yaptı, son anda araya giren Denswil tehlikeyi uzaklaştırdı.

38′ Abdülkadir Ömür’ün ara pasına koşu yapan Trezeguet, ceza sahasında şutunu attı, Nelsson’a çarpan top kornere çıktı. Bakasetas, Abdülkadir’le paslaşması sonrası ortasını açtı, Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

42′ Sergio Oliveira’nın ceza sahası dışından attığı şutta Uğurcan Çakır’dan dönen topu Leo Dubois tamamlamak istedi. Fransız oyuncu, çerçeveyi bulamadı.

45+2′ Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Victor Nelsson’un indirdiği topta Maxi Gomez’in ters vuruşu sonrası Abdülkerim koşu yaptı. Tecrübeli stoper, istediği vuruşu yapamazken kaleci Uğurcan’la çarpıştı. İki oyuncunun tedavilerinin tamamlanmasının ardından oyun devam etti.

İlk 45 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Yunus Akgün oyuna girdi. Trabzonspor’da ise Gbamin, ikinci yarının başında Lahtimi’nin yerine oyuna dahil oldu.

PENALTI | 51′ Ceza sahasında Yunus Akgün, Trezeguet’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

GOL | 53′ Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ve kaleci Uğurcan’ı ayrı köşelere gönderdi, takımını öne geçirdi. 2-1

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk oyuncu oldu.

61′ Dries Mertens’in ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Uğurcan’dan döndü.

64′ Sağ kanadı iyi kullanan Trabzonspor’da Bakasetas’ın ceza sahasına gönderdiği topu Gomez’den önce Nelsson uzaklaştırdı.

66′ Galatasaray, 3. gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasına hareketlenen Mertens, ceza sahasının solundan uzak köşeye attığı şutta Uğurcan’ı geçemedi. Milli kaleci, son anda topu çelmeyi başardı.

70′ Trabzonspor’da Manolis Siopis’in yerine Yusuf Yazıcı, Stryger Larsen’in yerine Marc Bartra oyunda.

71′ Sırtı kaleye dönük durumdayken Kerem Aktürkoğlu’nu gören Mauro Icardi, pasını aktardı. Milli oyuncunun şutunda Uğurcan, iki hamlede kontrolü sağladı.

74′ Mauro Icardi’nin ceza sahasının sağında Uğurcan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutta top çerçeveyi bulamadı.

78′ Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, iki hamlede topu çıkarırken sakatlandı.

85′ Uruguaylı kaleci, tedavisinin ardından sedyeyle kenara geldi ve oyuna Okan Kocuk dahil oldu.

90′ Hızlı gelişen Galatasaray atağında Mertens, sağdaki Boey’e bıraktı. Boey çaprazdan iyi vurdu ama top yandan az farkla auta gitti.

90+1′ Galatasaray’da Mertens oyundan çıktı, yeni transfer Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

90+2′ Sacha Boey’in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Kerem vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Halil Umut Meler son düdüğü çaldı ve karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Nef

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

GALATASARAY: Muslera (Dk. 85 Okan Kocuk) – Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 46 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 90+5 Midtsjo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır – Larsen (Dk. 70 Bartra), Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 69 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 80 Bardhi), Lahtimi (Dk. 46 Gbamin), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Umut Bozok), Trezeguet, Gomez

GOLLER: Dk. 18 Mertens, Dk. 52 (P) Icardi (Galatasaray) – Dk. 1 Gomez (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Nelsson (Galatasaray) – Eren Elmalı, Trezeguet, Gbamin (Trabzonspor)