Maxim için Gaziantep FK’nın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı

Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken Maxim’in takımdaki geleceği için flaş bir gelişme yaşandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün saat 18.00’de gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak. Milli araya girilmesi nedeniyle İstanbulspor maçından sonra 3 gün izin yapan siyah-beyazlılarda, milli takımlara giden oyuncular idmanda yer almayacak.

DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak, ikincilik yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş’ta kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Dele Alli ile vedalaşacak olan Kartal, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık sözleşme imzalayan Nathan Redmond’la da yeniden masaya oturacak.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim’in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, 32 yaşındaki Rumen yıldızdan ciddi bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı.

Gaziantep FK’nın ligin en yetenekli ve skor katkısı yüksek isimlerinden olan Maxim’i 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü belirlendi.

SICAK BAKIYOR

Beşiktaş satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Maxim’in bonservisini almaya sıcak bakıyor. Ancak bu konudaki kesin karar sezon sonu verilecek. Siyah-beyazlılar, Rumen yıldızın kalan maçlarda ortaya koyacağı performans ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporuna göre bir değerlendirme yapacak.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ’İN

Şenol Güneş’in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim’in Beşiktaş’la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi.