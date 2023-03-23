Maxim’den olay transfer sözleri! “Seve seve kalırım”

Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bonservisi Gaziantep FK’da olan Maxim, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları…

GAZİANTEP FK’NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim’in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, 32 yaşındaki Rumen yıldızdan ciddi bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı.

Gaziantep FK’nın ligin en yetenekli ve skor katkısı yüksek isimlerinden olan Maxim’i 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü belirlendi.

SICAK BAKIYOR

Beşiktaş satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Maxim’in bonservisini almaya sıcak bakıyor. Ancak bu konudaki kesin karar sezon sonu verilecek. Siyah-beyazlılar, Rumen yıldızın kalan maçlarda ortaya koyacağı performans ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporuna göre bir değerlendirme yapacak.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ’İN

Şenol Güneş’in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim’in Beşiktaş’la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Maxim’in açıklamaları şöyle;

“İLK TERCİHİM BEŞİKTAŞ OLDU”

Ben her zaman sahaya odaklandım, transferler benim işim değildi. Başka kulüpler de istedi ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu ve diğer her şeyi bekletme kararı aldım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş’ta devam etmeyi tabii ki isterim. Burası büyük bir kulüp.

“SEZON SONUNDA BAKACAĞIZ”

Taraftarımızın önünde daha fazla oynamak, beni çok mutlu eder. Ancak bonservis rakamları, maalesef benim işim değil. Şu anda ben bu sezona odaklıyım. Transfer durumuna sezon sonunda bakacağız. Burada kalmayı isterim ama yaza kadar oynanacak çok maç var. Şu anki odağım Fenerbahçe maçında neler yapacağımız. İlk 11 için acele etmiyorum, sabırlıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karar hocamızın. 3 dakika, 5 dakika ne kadar olursa olsun hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puanın alınmasına yardımcı olmak.

“GELECEĞİMİ BURADA GÖRÜYORUM”

İspanya’da, Romanya’da ve Almanya’da oynadım. Türkiye farklı bir lig. Burada olmak güzel. Geleceğimi burada görüyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha Türkiye’de oynamak isterim. Hedefim her oynadığım yerde aynı performansı sergilemek. Her zaman gol ya da asist olarak takıma katkı vermek. Beşiktaş olarak her zaman şampiyonluk ve Avrupa hedefi olan bir takımız. Benim de amacım bu hedefleri gerçekleştirmek.

“BEŞİKTAŞ KALMAMI İSTERSE SEVE SEVE KALIRIM”

Takım arkadaşlarım umarım milli takımlardan sağ salim döner. Fenerbahçe stadını biliyorum ama derbi farklı bir atmosfer olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarımız her maçta bizi çılgınca destekliyor, onlar için galip gelmek istiyoruz. Tekrar söylüyorum, burada kalmayı istiyorum. Geleceğe değil şu ana odaklıyım. Beşiktaş benim kalmamı isterse seve seve burada kalmayı isterim. Şu anda odaklandığım tek konu Fenerbahçe derbisi.