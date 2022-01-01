Maxvell davasında yeni detaylar: ’14 yaşındaki kızımı para karşılığı istismar ettiler’

ABD’yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Pedofil iş insanı Jeffrey Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada kurbanlardan birinin annesi 14 yaşındaki kızının yaşadığı istismar hakkında konuşurken, çarpıcı suçlamalarda bulundu. Davada ayrıca Prens Andrew ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanmasında sona gelinirken, Maxvell suçlu bulundu.

Ancak dava ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kurbanlardan yalnızca ismini kullanan Carolyn’in annesi Dorothy, kızının seks tarikatıyla bağlantılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dorothy, kızının yalnızca 14 yaşındayken, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından istismar edildiğini ve ‘seks oyuncağı gibi kullanıldığını’ öne sürdü.

O zamanlar ailesini New York’tan Florida’ya taşıyan üç çocuklu çalışkan bekar bir anne olan Dorothy, 14 yaşındaki kızının malikanede yaşayan zengin bir adamın evine temizliğe giderek harçlıklarını tamamladığını düşünüyordu.

Ancak gerçekte, Carolyn’e Epstein’a masaj yapması ve onu ‘tatmin etmesi’ için tek seferde 300 dolar ödeniyordu…. Ayrıca Epstein ve Maxvell’in Carolyn’e onları ‘reşit olmayan’ kızlarla tanıştırması için de para verdiği belirtildi.

Mahkemede konuşan Dorothy, kızının dört yıl boyunca istismara uğradığını belirtirken, ‘Bu beni korkunç hissettiriyor. ‘Neyi yanlış yaptım?’ diye sormamı sağlıyor. ‘ dedi. Üzgün anne, kendisine sürekli ‘Onu daha iyi koruyamaz mıydım?’ diye sorduğunu da ekledi.

Carolyn’in yirmi yıldan uzun bir süre sonra bile yaşadıklarının altından kalkamadığı ve bu durumun onu uyuşturucu bağımlılığına ittiği ifade edilirken, bugün 34 yaşında olan Carolyn’in akıl sağlığı sorunlarına yol açtığını da açıkladı.

PRENS ANDREW İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR

Öte yandan, davada adı geçen bir diğer isim olan Prens Andrew ile ilgili de yeni iddialar ortaya atıldı. Prens Andrew’u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre için çalışan avukatlar, ikilinin tanıştığını söyleyecek altı tanığa sahip olduklarını iddia etti.

The Sun’a konuşan Giuffre’nin avukatlarından Boies, “Onların bir arada olduğunu ispat edebilecek dört, beş veya altı tanığımız var” dedi.

Bunların arasında Floridalı kuaför Johanna Sjoberg; veJeffrey Epstein için çalışan Steve Scully’nin de olduğu ifade edildi.

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