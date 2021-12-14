Maxvell’in kara kitabı: Prens Andrew’dan, Trump’a birçok isim var

ABD’de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein için cinsel istismara aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde tutulan sosyetik ABD’li Ghislane Maxwell’in yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. En son, Epstein’in ‘kara kitabı’ mahkemenin gündemindeydi.

ABD‘de fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılanmasına devam ediliyor…

Ghislaine Maxwell’in ‘küçük kara kitabı’ mahkemeye taşınırken, verilen kararla içerisindeki bilgilerin halka açıklanmayacağı belirtildi.

SADECE BELLİ KISIMLARI YAYINLANACAK

Yargıç Alison Nathan, Manhattan federal mahkemesinde kitapla ilgili sadece belli bölümlerin yayınlanacağını açıkladı.

Jeffrey Epstein’ın, Prens Andrew, eski ABD başkanları Donald Trump ve Bill Clinton dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin dünya liderinin, ünlünün ve iş insanlarını isimlerini ve adreslerini içeren 97 sayfalık ‘kara kitabın’ bir versiyonu olduğu söyleniyor. İçerisinde birçok ismin özel bilgilerinin yer aldığı öne sürülüyor.

York Dükü Prens Andrew ve kitapta adı geçen diğer kişiler cinsel istismara karıştıkları iddialarını daha önce yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

EPSTEIN’İN KİTABI YAYINLANMIŞTI

2015 yılında, Epstein’ın kitabından sayfalar çevrimiçi haber sitesi Gawker tarafından yayınlandı, ancak bağlantıların çoğu kaldırıldı.

Kitabın, gizli bir FBI ajanına satmaya çalışmadan önce kopyalarını çıkaran eski uşak Alfredo Rodriguez tarafından Epstein ve Maxwell’in Palm Beach villasından alındığı iddia ediliyor.

Savunma tarafı, kitabın eski bir Epstein ev yöneticisi Juan Alessi’nin genç kızlardan masaj rezervasyonu yapmak için kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı olarak cinsel istismara aracılık yapmakla suçlanıyor.

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