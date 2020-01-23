Maya Moore: Avukatlık yapan WNBA yıldızı!

Minnesota Lynx oyuncusu Maya Moore, ikinci sene üst üste WNBA’de oynamayacağını ve hukuk alanında çalışacağını açıkladı. Moore geçtiğimiz seneden beri 50 sene hapis yatmaya mahkum edilen Jonathan Irons’ın masumiyetine inandığı gerekçisiyle kendisinin avukatlığını yapıyor.

Şu an 39 yaşında bulunan Irons, 16 yaşındayken hırsızlık ve ev sahibine silahla saldırı sebebiyle 50 sene hapse mahkum edilmiş. Kendisini suçlu olarak tanımlayan ev sahibine karşın, olay yerinde Irons’ın herhangi bir DNA, parmak izi veya kan örneğine rastlanmadığı belirtiliyor. Moore, Irons’la 2007’de tanıştıktan sonra davayla ilgilenmeye başlayınca durumu farketmiş. Verilen cezanın adil olmadığına inanan Moore, Irons’ın hapisten kurtulabilmesi için canla başla çalışıyor.

Modern kölelik ve ırkçılığa karşı savaşan End It isimli sosyal hareketin bir parçası olan Maya Moore, ceza yargı reformunun da yürürlüğe girmesi için yoğun çaba sarfediyor. Basketboldan emekli olmayı düşünmediğini söyleyen başarılı oyuncu, “Şu an içinde bulunduğum durumdan memnunum. Çevremdeki insanlar vakit ayırabiliyor ve yararlı oluyorum. Hayatta basketboldan çok daha önemli şeyler var” şeklinde konuştu.

Maya Moore geçtiğimiz sene aldığı oynamama kararıyla tüm basketbol dünyasını şaşırtmıştı. 2014 senesinde lig MVP’si olan, 6 kez All-Star Moore; Türkiye’de düzenlenen Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda ABD ile zafere ulaşmıştı. Ayrıca ünlü basketbolcunun 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalyaları da bulunuyor.

WNBA’de senelik 120 bin dolar kazanan Moore (LeBron James’in bir normal sezon maçında kazandığı maaşın dörtte birine eşit), Avrupa’da da forma giyiyordu. Gelirlerini bu şekilde artırmaya çalışan yıldız oyuncu, halen kariyerinin en iyi döneminde olmasına karşın aldığı bu kararla üst üste ikinci sene basketboldan uzak kalacak.