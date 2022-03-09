Maydanoz – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Maydanoz” başlıklı 9 Mart 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Maydanoz – Yılmaz Özdil

Kendi çiftçilerimizin traktörleri haczedilirken, tarım bakanımız Mehdi Eker, canlı hayvan ithal etmeye başladığımız Fransa’ya gitti… Tarım bakanımıza, tarım alanındaki başarılarından ötürü, Fransa devleti tarafından “şövalye liyakat madalyası” takdim edildi.

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Kendi çiftçilerimizin tarlalarına icra gelirken, tarım bakanımız Mehdi Eker, Sudan’a gitti… Sudan tarım bakanı Abdulhalim Ismael al-Mutaafı’yla görüşen Mehdi Eker, “Sudan’la tarımsal işbirliği anlaşmaları imzalayacağız” dedi.

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Ardahan’da hayvancılık yapan üç çocuk babası çiftçimiz, devlet bankasına borcunu ödeyemediği için intihar ederken… Sudan cumhurbaşkanı El Beşir, tarım bakanımız Mehdi Eker’e teşekkür plaketi takdim etti.

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Borç erteleme talebi kabul edilmeyen Malatyalı tütün üreticimiz, başından aşağı benzin dökerek, kendisini bankanın önünde ateşe verirken, tarım bakanımız Faruk Çelik, Sudan tarım bakanı İbrahim Al Duheyri’yi makamında kabul etti… “Sudan’da arazi kiralamamız bir vizyon meselesidir, Türkiye’nin Sudan’da arazi kiralamasını eleştiren Chp genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisiz değerlendirmelerine üzüldüğümü ifade etmek istiyorum, özellikle tarım konusundan hiç anlamadıklarını görüyorum” dedi.

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İneklerine haciz gelen Ankaralı çiftçimiz, sesini duyurabilmek için, borçlu olduğu devlet bankasının önünde güğüm güğüm süt dökerken, tarım bakanımız Fakıbaba, Sudan tarım bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi’yle anlaşma imzaladı… Tarım bakanımız Fakıbaba, Sudan’da “hayvancılık, pamuk ve soya üretimine yoğunlaşacağımızı” belirterek “sayın cumhurbaşkanımız Sudan’a ayrı bir önem veriyor, Sudan’daki tarımsal altyapıyı geliştireceğiz, Sudan halkının çıkarları bizim için önceliklidir” dedi.

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Kendi çiftçisine “ananı da al git” diyen asrın liderimiz Sudan’ı ziyaret etti… Sudan cumhurbaşkanı El Beşir, asrın liderimize Sudan devlet madalyası takdim edildi.

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Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcunu ödeyemeyen Uşaklı çiftçimiz hapse atılırken… Asrın liderimize Sudan Hartum Üniversitesi’nde “hukuk” alanında fahri doktora takdim edildi.

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Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcunu ödeyemeyen Niğdeli patates üreticilerimiz, devlete olan borçlarını kapatabilmek için böbreklerini satışa çıkarırken, asrın liderimizin yardımcısı Fuat Oktay, Sudan konseyi başkanı Abdulfettah el Burhan’la buluştu… Sudan’da pilot çiftlikler kuracağımızı ifade eden Fuat Oktay “sayın cumhurbaşkanımızın temasları sonucunda Sudan’da ilk etapta bir milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi, bu miktarı arttırılması konusunda mutabık kalındı, pilot çiftlik projemiz Sudan’da tarıma, gıdaya, istihdama katkı sağlayacak” dedi.

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“Borcum çok, traktörümü de satın borçlarımı ödeyin, bu onursuzluğa dayanamam” diye not bırakan Muğlalı çiftçi av tüfeğiyle canına kıyarken, tarım bakanımız Bekir Pakdemir’li Sudan’a gitti… Sudanlı mutlu çiftçilerle kameralara poz veren Pakdemirli, “insanlar burada sayın cumhurbaşkanımızın adını haykırıyor, Sudanlı çiftçilerin gözlerindeki sevgi selini bizzat gördüm, Sudan’daki tarım hayvancılık yatırımlarımızı arttıracağız” dedi.

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Tarlasını satmasına rağmen borçlarını kapatamayan İzmir Torbalılı çiftçi, kendisini asarken… Rusya’dan saman ithal eden tarım bakanımız, “saman ithal ettiniz falan diyenlere karşı hep şunu söylüyorum, paramız var ki ithalat yapabiliyoruz” dedi.

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Sudan’dan sıfır gümrükle eşek eti ithal etmek üzere anlaşma imzalandı. Sudan’dan ithal edeceğimiz eşeklerden bir enstantane.

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Ayçiçeği ithalatında dünya şampiyonuyuz, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını topluyorsun, onların toplamının iki misli ayçiçeği yağı ithal ediyoruz… Ayçiçeği yağını en çok nereden alıyoruz?

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Buğday ithalatında dünya şampiyonuyuz, 1.5 milyar nüfuslu Çin’den bile daha fazla buğday ithal ediyoruz… Buğdayı en çok nereden alıyoruz?

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Rusya’nın buğday geliştirme projesinin başına bir Türk getirildi, Profesör Hamit Köksel, kendisi aynı zamanda, merkezi Viyana’da bulunan Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknoloji Birliği’nin bilim kurulu başkanı.

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Çiftçilerimiz için özel kredi kartı çıkaran devlet bankamızın başına bir güreşçi getirildi, kendisi grekoromenci.

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Türkiye’de 300 çeşit peynir var, dünyanın en çok peynir üreten dördüncü ülkesiyiz… Binali beyin yardımsever oğlunun covidle mücadele kapsamında maske ve test kiti götürdüğü Venezuela’dan sıfır gümrükle peynir ithal ediyoruz.

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Gelen gideni aratır misali… Bekir Pakdemirli’nin yerine tarım bakanı yapılan Vahit Kirişçi’nin tee 2009 yılında maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının imha edilmesi için verdiği kanun teklifi.

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Ve, hâlâ merak ediliyor…

Maydanoz nasıl oldu da altı lira oldu?

Yılmaz Özdil