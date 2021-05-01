Mayıs 2021 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) – Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile savunma ve dışişleri bakanları toplantıları, İngiltere'de belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri, İskoçya ve Galler'de yerel parlamentolar için yapılacak seçim, mayıs ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mayıs ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mayıs

– Dünyanın farklı ülkelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

– Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mayıs ayı dönem başkanlığını devralacak.

3 Mayıs

– Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan sıkı kapatma koşulları sona erecek.

4 Mayıs

– G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri turizm bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

6 Mayıs

– Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplanacak.

– İngiltere'de belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri, İskoçya ve Galler'de yerel parlamentolar için seçim yapılacak.

7 Mayıs

– AB dönem başkanı Portekiz "Sosyal Zirve" düzenleyecek.

– ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile çevrim içi toplantı yaparak, göçmenlik meselesini ele alacak.

8 Mayıs

– AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Kovid-19 ve sosyal haklar gibi konuları görüşmek üzere Portekiz'de bir araya gelecek.

– AB-Hindistan Liderler Zirvesi video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

10 Mayıs

– Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

11 Mayıs

– Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

– Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşecek.

12 Mayıs

– ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "iç aşırıcılık" başlıklı kongre oturumunda ifade verecek.

15 Mayıs

– New York’ta Kovid-19 kısıtlamaları rahatlatılacak.

– ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni göçmenlik kotasını açıklaması bekleniyor.

17 Mayıs

– Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantıları başlayacak.

19 Mayıs

– Avusturya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı tutulan gastronomi ve turizm işletmelerinin yanı sıra kültür ve spor merkezleri yeniden hizmete girecek.

21 Mayıs

– AB ve G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ortak ev sahipliğinde dünya liderlerinin katılımıyla Küresel Sağlık Zirvesi, Roma'da düzenlenecek.

25 Mayıs

– Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde iklim değişikliği, Rusya ve Kovid-19 salgını konuları ele alınacak.

– ABD'de siyahi George Floyd'un ölüm yılının yansımaları takip edilecek.

26 Mayıs

– Bosna Hersek'te Saraybosna İş Forumu düzenlenecek.

31 Mayıs

– Bosna Hersek'in Prijedor kentinde katledilen savaş kurbanları anısına Beyaz Kurdele Günü etkinliği düzenlenecek.

– ABD'de Anma Günü (Memorial Day) kutlanacak.