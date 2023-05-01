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1 Mayıs 2023
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Mayıs ayına karla uyandılar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İlçede gün içinde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Aniden bastıran karla karışık yağmur ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Karın yoğunlaştığı TOKİ’ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

SİVAS’TA DA KAR SÜRPRİZİ

Sivas’ta son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (AA)

Alaturka Online
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