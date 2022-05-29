Mayıs bitmeden aşırı sıcaklar başladı: Kavruluyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak. İstanbul’da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir’de 36, Ankara’da 32 derece dolaylarında olacak. Aydın’da ise sıcaklık değerleri 40 derece ulaşacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde uyardığı yüksek sıcaklıklar başladı. Yurdun büyük kısmında sıcaklık değerleri 30 dereceyi aşarken yurdun kuzeydoğusunda ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. İstanbul’da mayıs ayında pek sık rastlanmayan 33 derecelik sıcaklık değerleri görülecek, yurdun en sıcak şehri ise 40 derece dolaylarındaki sıcaklığıyla Aydın olacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa’nın güneyi, Van ve Hakkari’nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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