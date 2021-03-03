“Mayıs’ta Tüm Amerikalılar’a Yetecek Aşımız Olacak” 

Başkan Joe Biden, ABD’nin Mayıs ayının sonunda tüm yetişkin Amerikalılar’ı aşılayabilecek sayıda doza sahip olacağını söyledi. Bu tarih tüm Amerikalılar’a yetecek aşı miktarının beklenenden iki ay daha erken tedarik edilebileceğini gösteriyor. Biden yönetimi ecza devi Merck şirketinin, rakibi Johnson & Johnson’ın ABD’de acil durum kullanım onayını yeni alan Corona virüsü aşısının üretimine yardım edeceğini bildirmişti. Biden, Merck ve Johnson & Johnson arasındaki işbirliğini İkinci Dünya Savaşı dönemi ruhuna benzetti.

Biden’dan eyaletlere “öğretmenlerin aşılanmasına öncelik verin” çağrısı

Aşı stoklarının artmasıyla Biden, federal hükümetin yetkisini kullanarak eyaletlere, öğretmenlerin aşılanmasına öncelik tanınması talimatını vereceğini açıkladı. Biden federal hükümetin bu dozları doğrudan eczaneler aracılığıyla dağıtacağını bildirdi. Biden, eyalet yöneticilerini Mart sonuna kadar tüm öğretmenlere en az bir doz aşı yapmış olmaya teşvik etti. Yönetimin önceliklerinden biri de okullarda yüz yüze eğitimi yeniden başlatabilmek.

Biden aşı tedarikinin yaşanan sıkıntılardan yalnızca biri olduğunu, tedarik edilen dozların Amerikalılar’a uygulanmasının da bir diğer zorluk olacağını kaydetti.

Biden yönetimi valilerden aşı stoklarının gelecek aylarda tırmanacağını göz önünde bulundurarak planlama yapmalarını istedi. Bir kısım aşı dozu kolay erişilebilir eczanelere gönderilmek üzere federal bir program kapsamında toplanacak.

Bu eczaneler aşıların öğretmenlere yapılmasında önemli rol oynayacak. Öğretmenlerin aşılanmasının okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesine yardım etmesi bekleniyor.

Biden ülkenin gelecek yıl bu zamanlarda normale dönmesini umduğunu söyledi ve “Belki de daha erken olur” diye konuştu.

J&J firması aşı üretiminde beklenmedik engellere takıldığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum kullanım onayını almadan önce rezervinde yalnızca 3,9 milyon doz aşının olduğunu açıklamıştı. Şirket daha önce ise Haziran sonuna kadar 100 milyon doz teslim etme sözü vermişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de federal hükümetin eyaletlere dağıtılan Pfizer ve Moderna aşılarının miktarının gelecek haftadan itibaren haftada 15,2 milyon doza çıkacağını kaydetti. Eyaletlere bu hafta 2,8 milyon doz da J&J firmasının Corona virüsü aşısından gönderilecek.

Beyaz Saray’ın Corona virüsü koordinatörü Jeff Zients, eyaletlerin Mart ayı sonuna kadar Pfizer ve Moderna’dan haftada toplamda 16-17 milyon doz aşı almaya hazır olmalarını istedi ve bu rakamın Nisan başında haftada 17-18 milyona çıkabileceğini belirtti.

J&J’nin eyaletlere gönderilen aşı dozlarının bu hafta yapılan ilk sevkiyatın ardından düşmesi, Mart sonunda ise 4-6 milyona, Nisan sonuna kadar da 5-6 milyona çıkması bekleniyor.

J&J aşısının 800 bin dozundan fazlası bu hafta federal düzeyde yürütülen ayrı bir program kapsamında eczanelere gönderilmesi bekleniyor. Bu program kapsamında diğer iki aşının da 2,4 milyon dozu eczanelere gönderilecek. Beyaz Saray CVS ve Walgreens gibi eczane zincirlerinin aşı kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Moderna ve Pfizer’in iki dozluk aşılarına kıyasla J&J firmasının aşısı tek doz halinde uygulanıyor. Bu durumun aşının dağıtımı ve uygulanmasını kolaylaştırması bekleniyor. J&J’in aşısını diğerlerinden ayıran diğer bir özellik de dondurucuda saklanmasının gerekmemesi. Aşı normal buzdolabı ısısında dondurulmadan aylarca saklanabiliyor.

Tecrübeli aşı üreticileri yarışta geride kaldı

Aşı sektöründe hakimiyet sahibi olan üç batılı firma Merck, Sanofi ve GlaxoSmithKline Corona virüsü aşı yarışında sürpriz şekilde geride kalmış durumda. Merck, aşı çalışmasından istediği bağışıklık yanıtını alamamış ve bu yılın ilk günlerinde çalışmasını durdurmuştu. Firma bunun yerine Corona virüsü tedavilerine odaklanma kararını açıklamıştı.

Şimdi bu deneyimli firmalar FDA’dan onay alan aşı yarışının daha az tecrübeli şirketlerine üretimde destek veriyor.

Merck başka aşı üreticisi firmalarla da üretime destek vermek amacıyla görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.

Adını ünlü Fransız bilimadamı Louis Pasteur’den alan Sanofi Pasteur de çocuk aşıları, grip ve çocuk felci aşıları konusunda liderdi, ancak o da Corona virüsü aşısının piyasaya çıkmasında gecikmeler yaşadı. Sanofi, bu sırada Pfizer/BioNTech aşısının yaklaşık 125 milyon, J&J’in aşısının ise yaklaşık 12 milyon dozunun şişelemesi ve paketlemesini üstlendi.

Hepatit, menejit ve çocuk hastalıklarına karşı aşılar üreten GlaxoSmithKline ise destekleyici (adjuvan) teknolojisini rakip firmaların aşılarıyla bir araya getirmeye odaklandı. Destekleyiciler bağışıklık sisteminin aşılara yanıtını arttırıyor. Bu da daha az dozun kullanılabilmesi ve aşı stoklarının artması anlamına gelebilir.