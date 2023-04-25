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25 Nisan 2023
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Mbaye Diagne’den, Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük’le berabere kalarak hiç hesapta olmayan puan kaybı yaşamıştı. Nef Stadyumu’nda beklenmeyen bir beraberlik alan Sarı-Kırmızılı ekip yarışta yara alsa da dün takipçisi Fenerbahçe de sahasında İstanbulspor’la yine aynı skorla 3-3 berabere kalınca iki takımın arasındaki puan farkı korundu.

Topsuz alanda birbirlerinin üzerine yürüdüler

Sezon başında Galatasaray’dan, Kırmızı-Siyahlılar’a transfer olan Diagne eski takımına karşı attığı golün ardından sevinmese de o ilginç karakterini yine sahaya yansıttı. Galatasaray-Karagümrük karşılaşmasının bir bölümünde de Abdülkerim Bardakcı ile Mbaye Diagne saha içinde sert bir tartışma yaşamıştı. Topsuz alanda birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi hakem Volkan Bayarslan araya girerek ayırmıştı.

‘Sana süt vermiştim’

Bugün ise Diagne’den bir paylaşım geldi. Gerilimin yükseldiği andaki fotoğrafı paylaşan Senegalli forvet, “Küçük kardeşim sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana süt vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı” notunu düştü. Diagne’nin bu paylaşımı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, yıldız oyuncuya yorumlarda tepki gösterdi. Galatasaray’lı, Gomis’in ise paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım:

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