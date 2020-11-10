McDonald’s zamanın ruhunu bitki bazlı, etsiz burgerle yakalayacak

Big Mac ürünüyle özdeşleşen dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri, ete alternatif bitki temelli McPlant menüsünü gelecek yıldan itibaren çeşitli pazarlarda tek tek denemeye başlayacağını duyurdu.

Öncesinde McDonald’s, bitki bazlı et üreten Beyond Meat şirketiyle işbirliğine giderek Kanada’da bitkisel ürünlerden yapılma köfte içeren burger satma denemesi yapmıştı.

Ancak McDonald’s tarafından McPlant açıklamasının yapılmasının ardından, Beyond Meat’in hisseleri büyük değer kaybına uğradı. Bunun, fast-food restoran zincirinin etin alternatiflerini kimden tedarik edeceğinin belli olmamasından kaynaklandığı belirtildi. McDonald’s, McPlant ürünleri için hangi tedarikçiyi kullanacağını açıklamaya yanaşmazken, Beyond Meat hala işin içinde olduğuna dair bir açıklama yaptı: “Beyond Meat ile McDonald’s, McPlant platformlarının bir parçası olarak satışa sunulacak bitki bazlı köfteyi birlikte yarattı.” Zincirin uluslararası operasyonlarını yöneten Ian Borden ise “McPlant, McDonald’s tarafından özel olarak McDonald’s için hazırlanmıştır” dedi.

Borden’ın açıklamasında şöyle denildi:

“Müşteri talebini daha iyi anlamak için çalıştığımızdan, dünya çapındaki bazı pazarlarda bitki bazlı ürünleri denedik. Bu öğrendiklerimizden yola çıkarak, bitki bazlı platformda ilk menü seçeneği olacak McPlant adında lezzetli bir burger yarattık. McPlant, McDonald’s tarafından özel olarak McDonald’s için hazırlanmıştır.”

“Gelecekte McPlant menüsü, burgerler, tavuk muadilleri ve kahvaltılık sandviçler dahil bir dizi bitki bazlı ürün yelpazesine genişletilebilir. Ve gelecek yıl burgerin bazı pazarlarda sınav vereceğini düşünüyoruz. Fırsattan heyecan duyuyoruz, çünkü kanıtlanmış, lezzetli tadı olan bir ürünümüz olduğuna inanıyoruz. Müşteriler buna hazır olduğunda biz onlar için hazırız.”

Ancak uzmanlara göre satışlarının yüzde 70’i Big Mac, McNuggets ve patates kızartmasına dayanan McDonald’s etsiz beslenme piyasasına girmekte geç kaldı. Daha önce Burger King, White Castle, Dunkin’ Brands gibi zincirler bitki bazlı burgerleri tüketiciyle buluşturmuştu.