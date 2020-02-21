McDonalds’tan hamburger kokulu mum: Ketçap, turşu, peynir, soğan ve biftek kokusu da var

Dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden McDonalds, en çok tercih edilen ürünlerinden olan ‘Çeyrek Pounder’ hamburgeri gibi kokan mumlardan üreteceğini açıkladı.

6 paketlik bir set halinde üretilecek mumlar, hamburgerin içinde bulunan malzemeler kokularını taşıyacak.

Söz konusu malzemeler ise hamburger ekmeği, ketçap, turşu, peynir, soğan ve biftekten oluşuyor.

Şirketin, mumları ürünün 50 yıla yaklaşan tarihini kutlama amacıyla üreteceği öğrenildi.

McDonald’s ayrıca, ‘Çeyrek Pounder hayranları’ için kokulu mum dışında eldiven, takvim, dolap tişört, çıkartma ve iğneleri içeren ayrı bir ürün serisidaha yayınladı.