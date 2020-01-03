McGurk: İran’la savaşta olduğumuzu varsaymalıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesi olası bir 3. Dünya Savaşı için çanları çaldırırken, bölgede çok önemlig görevler üstlenmiş olan eski diplomat Brett McGurk Tahran’la savaş halinde oldukları uyarısını yaptı.

ABD’nin eski IŞİD’e Karşı Savaş Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Başkan Donald Trump’la ters düşerek görevi bırakması sonrası televizyon kanallarında uzman sıfatıyla yorum yaparken, son İran krizini de değerlendirdi.

MSNBC’de konuşan McGurk, bölgedeki eski meslektaşlarıyla sohbetinde bu durumun nereye kadar gideceğine dair çokça endişe dinlediğini belirterek şöyle devam etti:

“Bence artık ülke olarak hoşunuza gitsin ya da gitmesin İran’la savaş durumunda olduğumuzu varsaymamıza gerek var.”

“Bu örtülü savaş, gölge savaş 40 yıldır devam ediyor.”

“Ama artık bu eylemden sonra bölgedeki insanlarımızı, çıkarlarımızı korumak için İran’la savaş halinde olduğumuzu varsaymaya ihtiyacımız var.”

“Trump yönetimi buna hazırlıklı gözükmüyor. Ulusal güvenlik stratejileri aslında Ortadoğu’daki taahhütleri terk ederek önceliği Asya’ya ve Çin’e karşı Büyük Güç çekişmesine vermeye dayanıyor.”

Ama artık bunun rafa kalkacağını, zira Süleymani suikastıyla Ortadoğu’ya geri çekildiklerini ve çok iyi hazırlanmış olmaları gerekeceğini anlatan terör uzmanı, İran’ın hemen gelecek günler ve haftalarda harekete geçmeyebileceğini, karşılık vermesinin zaman alabileceğini, ama gelecek ay ve yıllarda ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak için çok iyi hazırlanmış olmalarının gerekeceğini vurguladı.

ABD’nin 2003’te işgal ettiği Irak’ta pek çok kez görev yaptığını, buna İran destekli Şii milis grupların çoğuyla hararetli bir savaşa tutuştukları 2007-2008 döneminin dahil olduğunu aktaran McGurk, Süleymani suikastı için şöyle konuştu:

“Bunun adaletin yerini bulduğu bir önlem olduğunu gerçekten hissediyorum.”

Trump’ın selefi Barack Obama’nın ‘adamı’ olan ve Suriyeli Kürtlerin yönettiği bölgede ‘Heval Brett’ olarak anılan McGurk, Aralık 2018’de Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den tümüyle çekmeye yönelik ilk kararına tepki olarak istifa etmiş, Ekim 2019’da Trump’ın yeşil ışık yakmasıyla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı başlatmasına en sert eleştirileri dile getirmişti.