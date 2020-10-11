MDOB, “Halk Şarkıları Kolajı” konseriyle sanatseverlerle buluştu

MERSİN (AA) – Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 65 yaş üstü vatandaşlara özel Halk Şarkıları Kolajı konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mezitli Belediyesi ortaklığında Down Kafe'de düzenlenen konserde, MDOB sanatçıları sopranolar Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Avşin Dilara Kaymak, Gülin Dönmez ile mezzo soprano İpek İncekaş solist olarak sahneye çıktı.

Julia Berk'in de piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Ayşin Alev Lal anlatıcı olarak yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Çalın Davulları, Gesi Bağları, Ah Bir Ataş Ver, Allı Turnam, Yalgızam, Santa Lucia, O Sole Mio, Gemilerde Talim Var, Laçin, Qubanın Ağ Alması, Zeytinyağlı Yiyemem Aman isimli şarkı ve türküler seslendirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında katılımın sınırlandırıldığı konserde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.