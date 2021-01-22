MEB, öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

Salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."