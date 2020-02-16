Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı hangi duraklardan geçecek? Yeni metro hattının durak listesi…

Yazan:
Alaturka Online
-

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu özellikle hattın geçtiği yerlerde yaşayanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu ve açılış tarihi belli oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihinin açıklanmasıyla beraber durakları merakla araştırılmaya başlandı. İşte durak listesi

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK LİSTESİ

-Mecidiyeköy
-Çağlayan
-Kağıthane
-Nurtepe
-Alibeyköy
-Yeşilpınar
-Veysel Karani
-Akşemsettin
-Kazım Karabekir
-Yeni Mahalle
-Karadeniz Mahallesi
-Tekstilkent
-Yüzyıl
-Göztepe
-Mahmutbey

YENİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?