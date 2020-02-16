Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbulluların dört gözle beklediği proje için son dakika açıklaması… Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu.

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Son güncelleme: 13:31 16.02.2020

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