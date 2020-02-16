HaberlerGündem Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu Yazan: Alaturka Online - 16 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İstanbulluların dört gözle beklediği proje için son dakika açıklaması… Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu. AYRINTILAR GELECEK Son güncelleme: 13:31 16.02.2020