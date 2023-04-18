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18 Nisan 2023
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Meclis ’23 Nisan’ özel gündemiyle toplanacak

Alaturka Online
Alaturka Online

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile giren Meclis’i 23 Nisan Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis’in açılışının 103’üncü yıl dönümü ve ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayacak.

Şentop ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından da 1’inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak, siyasi partilerin temsilcileri konuşma yapacak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR DA KATILACAK

Meclis’te ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK iş birliğinde ‘Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği’ düzenlenecek. Etkinlik, 23-26 Nisan’da devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak. ‘Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları Projesi’ kapsamında, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Çocuk Özel Oturumu’ yapılacak. Oturuma ise depremzedelerin de yer alacağı 134 çocuk katılacak. (DHA)

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