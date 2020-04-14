Meclis 45 günlük tatile giriyor!

Corona virüsüyle mücadele sürerken çalışmalarına devam eden TBMM’nin perşembe gününde itibaren 45 günlük bir tatile gireceği ifade edildi. Dün Genel Kurul’da kabul edilen Ceza İnfaz düzenlemesinin ardından bugün de Meclis’te Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile ilgili yasa teklifi görüşülüyor.

Bu teklifin ardından da sağlıkta şiddeti engellemek amaçlı 3 maddelik teklif görüşülecek. İşten çıkarmaları yasaklayan torba yasanın da görüşülmesinin ardından Meclis’teki çalışmalara 45 günlük bir ara verilecek.

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