Meclis çatısı altında şeriat hukuku çıkışı

AKP iktidarı bir süredir “Hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” diyor. Herkes reformu beklerken AKP Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Meclis’teki bütçe görüşmesinde kürsüye çıktı. “Şeriat kelimesinden korkarız, hayır, öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur” dedi. Bu sözler olay oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı, Danıştay bütçesinin görüşülmesi sırasında AKP Aksaray Milletvekili eski Vali Cengiz Aydoğdu’nun “Şeriat bizim hukukumuzdur” sözlerine tanıklık etti. Aydoğdu’nun sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Kendisini kınıyorum” diyerek tepki gösterdi. Aydoğdu TBMM’de Danıştay bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada şöyle dedi:

PADİŞAHIN HUKUKU

“Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur.”

Bu sözlere CHP’li Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Valilik görevi yapmış bir kişinin en azından bunu biliyor olması gerekir, kendisini kınıyorum” diye tepki gösterdi. Özkoç “Burada, ‘Şeriat bizim hukukumuzdur’ diye bir konuşmayı, bir vali yapamaz, doğru değildir” deyince AKP’li Aydoğdu, “Şeriat bizim hukukumuzdur demedim” biçiminde sözlerini değiştirdi. Ancak Aydoğdu’nun ‘’Şeriat bizim hukukumuzdur” sözleri tutanaklarda yer alıyor.