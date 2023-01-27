Meclis feshedilecek mi? TBMM Başkanı’ndan çarpıcı açıklama

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tartışmaları büyüyor.

Altılı Masa’nın 11’inci toplantısı sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu açıklamaya “Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır” sözleriyle yanıt verdi.

Tartışmaya dahil olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu konu Anayasa ve Meclis’in işidir. Altılı Masa’nın işi değildir” diyerek, şunları söyledi:

“BU BİRİNCİ DÖNEMİ”

– Sadece Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, yeni sistemle beraber iki defa seçilme şansı tanınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis’in karar almasına bu anlamda bir gerek yok.

– Faili meçhul birtakım makaleler yazdırıyorlar. 101’inci madde değiştirildi, 101. ve 102. madde birleştirilerek yeniden yazıldı.

– Çok önemli bir husus cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni sistem döneminden önce 2017’de; yüzde 10’a, yüzde 5’e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi.

“YENİ SİSTEM ANAYASASINA YAZILDI”

– Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018’deki çalışmada. Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir. Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.

– Meclis’in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

ÖNE ÇEKMEK İÇİN FESİH GEREKLİ

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebilmesi için kanuna göre iki yol bulunuyor. Seçim tarihinin değişikliği için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 360 milletvekilinin bu yönde karar alması ya da Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetmesi gerekiyor.