Meclis kararı kayboldu, mimarlar peşine düştü

Kent merkezi 21 belde belediyesi ile sıkışan Denizli, 2009 yılındaki yasa değişikliği ile büyükşehir ilan edildi. Belde belediyelerinin tamamı Denizli Belediyesi’ne bağlandı. 2012 yılında çıkan büyükşehir yasası ile kent merkezi, Pamukkale ve Merkezefendi olarak iki ilçeye ayrıldı. Aradan geçen 14 yılda belde belediyelerine ait kayıtların bir kısmının kaybolduğu anlaşıldı.

KOMİSYON VE MECLİS KARARLARINI İSTEDİ, EVRAKIN KAYBOLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evrakların kaybolduğu Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin bir meclis kararını istemesiyle ortaya çıktı. Daha önce belde olan Merkezefendi ilçesindeki Üçler Mahallesi’nde çalışma yürüten oda; bölgenin plan lejantına eklenmiş ‘Ağaçlandırılacak alanlarda 250 metrekareyi ve 7,5 metre yüksekliği geçmeyen yapılar inşa edilebilir’ ibaresinin peşine düştü. Bu nedenle hem Merkezefendi Belediyesi’nden hem de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden hükme dayanak olan komisyon ve meclis kararlarını talep etti.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Özlem Kabel

BELEDİYELER TOPU BİRBİRİNE ATTI

AKP’li büyükşehir belediyesi odaya verdiği yanıtta yetki ve sorumluluğunun ilçe belediyesinde olduğunu gerekçe göstererek; “İstenen bilgi ve belgelerin Merkezefendi Belediyesi’nden temin edilmesi gerekmektedir” yanıtını verdi. İlçe belediyesi ise cevap yazısında belediyenin 2014 yılında kurulduğu, bu tarihten sonraki tüm kararların arşivde mevcut olduğu fakat Üçler Belediyesi’nin 2009 yılında feshedildiği hatırlatarak; “Bahsi geçen arşiv kayıtları belediyemizde bulunmamaktadır. Belgelerin Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

KAYIP MECLİS KARARI ARANIYOR

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Özlem Kabel yaptığı açıklamada; “Bu meclis kararı halen yürürlüktedir. Plan lejantına esas olan meclis ve komisyon kararlarını iki belediyeden istedik. Kararın o dönemin Üçler Belediye meclis kararı olduğunu belirttik. Meclis kararının bu iki belediye arşivlerinden birinde bulunması gerekir. İki belediye de dilekçemize cevaben kararın kendilerinde olmadığını belirtti. Bizde bu sebeple kayıp meclis ve komisyon kararını ilan ile aramaya karar verdik” ifadelerini kullandı.